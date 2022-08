Karla vivía en condiciones inhumanas: la detuvieron por crimen contra su mamá y su tío

MÉXICO.- El pasado 12 de agosto Karla, una joven de 18 años, fue detenida acusada de haberle quitado la vida a su mamá y a tío, el caso comenzó a viralizarse y salieron a la luz más detalles de la vida complicada de la joven y la disfuncionalidad de su familia.

El caso de Karla, la joven asesina de su madre y su tío está envuelto en una serie de complejidades, violencia, malos tratos y abusos. Desde que era niña Karla cuidaba a su tío con discapacidad, tenía arranques de ira y una fuerte adicción a las drogas.

Karla nunca conoció a su papá, a los tres años el DIF se hizo cargo de ella y desde los 5 años comenzó a tomar medicamentos para controlar su temperamento. Su madre también ayudó a Karla, además de que había informado sobre las intenciones de su hija de matarla.

Karla vivía en condición inhumana y la usaban para extorsionar

Karla, que se ganaba la vida cantando en el mercado Mixcoac, desde pequeña se enfrentó a malas condiciones de vida, de acuerdo a un documento del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, que reveló el periodista Carlos Jiménez.

En el reporte de una visita domiciliaria realizada en 2011 por personal del Departamento del Trabajo Social, se revela que Karla utilizaba ropa sucia y denotaba descuido. Además vivía en condiciones insalubres, la habitación en la que dormía no estaba ventilada, el área de aseo no contaba con retrete ni regadera y tampoco tenía iluminación.

En el reporte se especificó: “Se encuentra una litera con camas sin tender y sin ventilación porque no se logra abrir la ventana al estar oxidada. De la recámara se llega al baño, se observa un hoyo, sin regadera, las condiciones de higiene no son las adecuadas, es riesgoso porque no cuenta con iluminación”.

Además en el predio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón reportaron que había marcas que dejó el fuego que la joven habría provocado, según informó su madre.

El periodista detalló que a Karla le gustaba ir a buscar famosos para tomarse fotografías con ella, incluso tiene una postal con el cantante colombiano Sebastián Yatra, Yair, entre otros.

También revelaron que Paola usaba a Karla para amenazar y extorsionar a sus vecinos, asó obtenía dinero para mantenerse. Por una acusación hecha por ambas mujeres uno de sus vecinos sigue en prisión acusado de abusar sexualmente de la joven.

“A decir de los vecinos, el hombre era inocente… aseguran que usaba a su hija para hacer denuncias y luego pedía dinero para quitarlas”, según la fuente.

KARLA NUNCA CONOCIÓ a SU PAPÁ PUES LO ENCARCELARON

A los 3 años el DIF se la llevó.

A los 5, ya la medicaban para controlarla.

Su mamá denunció q la violaron, pero también la acusó q quería matarla.

La @FiscaliaCDMX nunca las atendio.

Así era su vida: pic.twitter.com/cP6l1xuxL1 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 17, 2022

Karla confesó ser la asesina de su madre y su tío

El viernes pasado un compañero de trabajo de Paola, la madre de Karla, fue a buscarla porque tenía días sin asistir a trabajar. En el lugar notó un olor fétido, y pidió el apoyo de la policía. Entonces la joven se asomó por la ventana y les dijo que había matado a su madre.

Luego de escuchar la confesión de Karla, los agentes forzaron la puerta; cuando ingresaron a la casa, la joven los amenazó con su perra Pitbull, pero lograron someterla y controlar a la mascota.