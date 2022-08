Visita de AMLO a Tijuana. Protestas, críticas y exigencias de mayor seguridad

TIJUANA.- La visita de AMLO a Tijuana después de la ola de violencia en Baja California y otros cuatro estados de república estuvo marcada por las protestas y manifestaciones de los ciudadanos.

Al dejar el cuartel Morelos de la Zona Militar número 2, las personas se acercaron al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir mejores condiciones de seguridad en Baja California, otros expresaron su apoyo al mandatario y la mayoría participo en protestas contra la violencia en el estado.

¿Más seguridad durante visita de AMLO a Tijuana?

Durante su tradicional conferencia mañanera AMLO fue cuestionado por la prensa sobre el supuesto aumento de su seguridad durante la visita a Baja California, mientras que los ciudadanos hicieron un llamado a brindar “Mejor seguridad para Tijuana”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió del cuartel Morelos de la Zona Militar número 2, entre porras de apoyo de sus simpatizantes y también reclamos de mayor seguridad para Tijuana, Baja California

Aunque AMLO dijo sentirse seguro en Tijuana destacó la fuerte presencia de fuerzas federales y un operativo de seguridad en el Cuartel Militar Morelos que incluyó patrullas del Ejército, personal de la Guardia Nacional y agentes en vehículos Humvee con armas largas así como un cerco de vallas metálicas en el perímetro para restringir el acceso.

“No, no, no tuve seguridad. Llegué al mismo hotel que llego desde hace 20 años, no voy a decir cual; pero llegué al mismo hotel, sin seguridad, no traigo escoltas, no traigo carro blindado. No tengo nada que temer, me siento muy seguro en Baja California y en todo México“, afirmó AMLO.

Protestas en Tijuana por ola de violencia

Desde las 05:00 horas de este viernes 19 de agosto, cientos de personas se reunieron a las afueras del Cuartel Morelos vestidos de color negro para exigir a AMLO más acciones en materia de seguridad e incluso hacer peticiones especiales al mandatario y la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

En la manifestación se dieron cita docentes de SNTE, pescadores, grupos de la comunidad LGBT+ y comunicadores que protestaron los asesinatos de periodistas en México, dos ocurridos en Tijuana este año. Se trato de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez asesinados en enero.

“Revocación de mandato para todos esos ineptos funcionarios públicos que no apoyan el pueblo nos queremos fuera”, comentó la manifestante Mayte Tapia al corresponsal de Telemundo.

“Este es el tipo de cosas que tenemos que hacer movilizarnos y lograr lo que necesitamos porque se trata de nuestro patrimonio”, dijo la ciudadana.

Denuncian narcopacto en Baja California

La visita de AMLO a Tijuana se dio un día después de que el senador por Morena Jaime Bonilla Valdez acusó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también de Morena, de tener un pacto con el narcotráfico pero violarlo, lo que generó la ola de violencia de la semana pasada,

"Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los cárteles y en lo particular el Cártel de Jalisco Nueva Generación [....] fue diferente al resto del país porque ahí no hubo ningún lesionado, ahí fue un señalamiento del cártel donde le dijo: Violaste el arreglo”, aseguró.

Directo le pregunté al senador y ex gobernador morenista Jaime Bonilla, sobre los arreglos del CRIMEN con los gobiernos de su partido.



¡Es inadmisible que ocurran estos hechos!



Vean lo que me dijo ?? pic.twitter.com/U3UKlswrtX — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) August 18, 2022

Al respecto, López Obrador negó la existencia de un pacto entre la gobernadora morenista y el CJNG y reiteró el apoyo tanto del partido como del propio Gobierno Federal a la funcionaria.

“Venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre [...] Fue electa de manera democrática por el pueblo de Baja California y es la gobernadora legal y legítimamente constituida. Cuenta con nuestro apoyo y, aún más, con nuestra simpatía".

"Ayúdeme a encontrar a mi niña", exigen a AMLO

Junto a los protestantes, algunos ciudadanos y simpatizantes de AMLO se acercaron al auto del mandatario cuando salía del cuartel Morelos para pedir su ayuda como fue el caso de una ciudadana no identificada quien le pidió ayuda para encontrar para su hija.

"Por favor, ayúdeme a mi niña. Tengo dos años buscándola", dijo entre lágrimas la mujer, a lo que AMLO respondió "lo voy a ver" sin tomar la ficha de búsqueda la pequeña ni preguntar el nombre a la ciudadana antes de que su camioneta siga avanzando.

NO LE VAYAN A RALLAR LA CAMIONETA DE LUJO AL HUMANISTA

video ayúdame a encontrar a mi niña, le suplican a amlo mientras viaja en camioneta de lujo, » ayudame a encontrar a mi hija en Tijuana. país con más de 100 mil desaparecid@s.

