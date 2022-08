Experta critica la política de la 4T sobre seguridad

SAN JOSÉ, Costa Rica (El Universal).— La antropóloga estadounidense Maureen Meyer vivió 19 años en México, de 2001 a 2020, y estudió a fondo las entrañas de la violencia que hoy estremece a la sociedad mexicana.

De 2006 a 2020, Maureen dirigió el programa para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), institución no estatal de Estados Unidos para la defensa de derechos humanos.

En 2020 asumió como vicepresidenta para Programas de WOLA. Desde la capital estadounidense concedió una entrevista telefónica para evaluar el agravamiento este mes de la crisis de inseguridad en México. México cayó a otra ola de violencia criminal.

“Sin duda es muy preocupante esa última oleada de violencia, que no es nueva. Los brotes de violencia severa y conflictos abiertos en ciudades mexicanas llevan sucediendo desde el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero siguen preocupando porque lo que muestran es que la estrategia de seguridad no está funcionando y no ha sido capaz realmente de enfrentar de forma eficaz la violencia.

“Hay que resaltar que la más reciente encuesta del Inegi muestra que la ciudadanía se siente menos segura que hace unos meses. Hay una percepción generalizada de inseguridad que preocupa y muestra que sí hay necesidad repensar la estrategia actual de seguridad. Y se vuelve a pensar en que México se dirige a ser un Estado fallido.

“Creo que por más de una década se ha planteado si México es un Estado fallido o no, pero más bien lo que se muestra es que se ha retrocedido sobre todo en diferentes partes del país. Por un lado, este último brote de violencia, si bien creo es en cinco estados, tampoco es que todo el país está en llamas. Esto es un reto de cómo repensar la estrategia de seguridad, pues el Estado podría tener capacidad de responder a lo que está pasando en el país...

“La militarización de la seguridad pública a nivel federal empezó antes (con Calderón). Justamente dos décadas de poner a los militares al frente del combate al crimen organizado y cada vez más en tareas de seguridad pública muestran que no ha funcionado: la violencia no ha bajado... La militarización en sí no ha sido eficaz en atender los problemas de seguridad en México.

“Los policías y los militares no son intercambiables. Tienen diferentes capacitaciones, diferentes funciones y hay muchos riesgos a nivel de derechos humanos. Sí está en el camino equivocado el gobierno de López Obrador. Hay que resaltar que esta propuesta va contra la Constitución de México, por las reformas que creó para la Guardia Nacional.

La estrategia “abrazos, no balazos” muestra que “no confrontar a los grupos criminales tampoco ha sido una estrategia eficaz. Esa política tendría que repensarse, por un lado, determinando cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, y por el otro, cómo fortalecer a una policía civil en el país, incluyendo niveles estatal y municipal. Pensar en cómo tener mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar las crisis de seguridad como las que estamos viendo en ciudades fronterizas actualmente y en Guanajuato.

“A la estrategia en sí le ha faltado mucho definir cuál es el papel de las fiscalías y cómo asegurar que sí están en capacidad de que cualquier persona que sea acusada de algún delito será investigada y procesada con base en evidencia científica. Desde que Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico y el despliegue militar, lo que ha faltado es cómo seguir implementando el sistema de justicia y fortaleciendo el Estado de derecho en México, incluyendo temas como el combate a la corrupción”, puntualizó Maureen Meyer en la entrevista.