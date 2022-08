Caso Abigail. Así fue la detención de joven hallada sin vida en cárcel de Oaxaca (VÍDEO)

SALINAS CRUZ, OAXACA.- En redes sociales se difundió el vídeo de la detención de Abigail Hay Urrutia, ocurrido el pasado viernes 19 de agosto, y que generó un debate sobre posibles abusos policiales y feminicidio en el caso Abigail.

“Soy la mamá de tu hijo”, dice la joven Abigail Hay en el vídeo mientras una agente municipal intenta separarla de un hombre, presuntamente su pareja.

La joven se aferra al cuello de la camisa del varón, quien avanza hasta la parte trasera de la patrulla con la mujer aun colgando de su ropa. Los oficiales logran separarla y subir a Abigail a patrulla municipal.

Momentos antes de la detención de #Abigail por policías de #SalinaCruz, #Oaxaca por "agresiones" a su pareja.



NO se encontraba en estado de ebriedad y se desconoce porque murió en la cárcel municipal supuestamente ahorcada con su ropa interior.



Familiares denuncian #Feminicidio

¿Por qué fue detenida Abigail Hay Urritia?

De acuerdo con las autoridades de Salinas Cruz, Oaxaca, Abigail Hay fue detenida por agredir a su pareja en un automóvil cuando una patrulla de la policía municipal presenció los hechos y los condujo a la comandancia.

Tras la detención, la mujer tuvo una revisión médica y fue turnada al juez cívico calificador Joel Alberto Luis Velásquez. Abigail Hay fue acusada de faltas administrativas al agredir a una persona en la vía pública.

El juez le ofreció tres opciones para responder a la falta: el pago de una multa, servicio comunitario o 24 horas en la cárcel. El funcionario afirmó que la joven aceptó pasar un día los separos de la cárcel municipal de Salina Cruz.

¿Qué le pasó a Abigail Hay?

Horas después de la detención de Abigail Hay Urrutia, la oaxaqueña fue hallada sin vida en el interior de los separos, presuntamente, a causa de un suicidio.

Según el reporte del juzgado municipal, la joven se quitó la vida sin que las agentes municipales se dieran cuenta. Al percatarse del hecho le dieron los primeros auxilios y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, pero la mujer ya estaba muerta.

Las agentes dieron parte al Ministerio Publico, cuyos elementos hicieron el levantamiento del cuerpo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició con la carpeta de investigación “para determinar si existe responsabilidad alguna por parte de los actores que intervinieron en la detención y posterior fallecimiento”.

De acuerdo con los informes del domingo 21 de agosto, la FGEO ha hecho los primeros peritajes del caso Abigail e investiga con perspectiva de género la muerte de la mujer de Salinas Cruz.

Con perspectiva de género, Fiscalía de Oaxaca investiga fallecimiento de mujer en Salina Cruz

¿Caso Abigail en Oaxaca fue feminicidio?

A través de redes sociales el padre de Abigail, José Luis Hay, acusó a la Policía de Salinas Cruz de matar a golpea a su hija y después ahorcarla para aparentar un suicidio.

"A mí me hicieron creer que se ahorcó con su calzones, pero no lo creí. Por un momento entre en shock, pero cuando reaccione me di cuenta que me mintieron", escribió el hombre en Facebook,

"Quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron".

José Luis Hay pidió justicia para su hija, cuyo caso desató la indignación de organizaciones civiles como " Mujer 8 de Marzo" y el Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Istmeña (CAAMI).

La mañana del domingo, un grupo de ciudadanos de Salinas Cruz realizó una marcha por las calles principales de la ciudad para exigir justicia en el caso Abigail, que catalogaron como un feminicidio.

