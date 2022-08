¿Eres arrendador? Estos son los requisitos para rentar una casa que pide el SAT

Si eres dueño de un inmueble y deseas tener un ingreso extra al poner en renta una casa o local comercial, no debes olvidar las obligaciones fiscales que los arrendatarios tienen ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al rentar una casa habitación o un local comercial, los arrendatarios adquieren una serie de obligaciones con el SAT como inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pago de impuestos IVA e ISR y presentar declaraciones mensuales, trimestrales y anuales, entre otras.

En México, las obligaciones fiscales de los arrendatarios se encuentran detalladas en el Código Fiscal de la Federación (CFF), la Ley del IVA (LIVA), la Ley del ISR (LISR) y las reglas de carácter general.

¿Quién es un arrendador?

Un arrendador es el dueño de un bien inmueble como una casa, edificio, departamento, terreno, bodega o local comercial cuyo uso autorizaste su uso por un tiempo y fines determinados a cambio de una cantidad periódica de dinero (renta).

¿Cuáles son las obligaciones ante el SAT de los arrendadores?

De acuerdo con la página oficial del SAT, CFF y el capítulo II del LISR, las principales obligaciones fiscales de los arrendadores ante el fisco son:

Inscribirse al RFC: Quienes quieren rentar una casa deben tributar como persona física en el Régimen de Arrendamiento.

Mantener actualizada la información del RFC: Datos como cambios de domicilio, actividad económica o en obligaciones como la entrega de declaraciones o la periodicidad de cumplimiento así como la suspensión de actividades.

Llevar contabilidad si optas por deducciones propias de tu contabilidad: Los arrendadores deben expedir comprobantes electrónicos (CFDI) al recibir el importe de las rentas que incluyan el número de cuenta predial del inmueble o los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable, de acuerdo al artículo 29-A del CFF.

Para expedir comprobantes fiscales digitales debes contar con firma electrónica avanzada vigente; tramitar en el SAT el certificado para el uso de sellos digitales; remitir los CFDI al SAT antes de su expedición, para validar los requisitos, asignar folio, e incorporar el sello digital del fisco, además de emitir documentos digitales de CFDIs a los clientes o arrendatarios.

Solicitar comprobantes fiscales: El arrendador debe presentar declaraciones provisionales (mensuales o trimestrales) de ISR e IVA cada mes, así como la declaración anual de cada ejercicio inmediato anterior y declaraciones informativas, en el caso de recibir otros ingresos en efectivo.

¿Debo pagar impuestos por rentar una casa?

Los arrendadores tienen la obligación de pagar el ISR e IVA. El Impuesto Sobre la Renta se paga mensualmente, y en caso de tener ingresos menores a los 26,411.52 pesos al mes, el pago es trimestral. según detallan los artículos 106 y 96 de la LISR.

Las tablas para calcular el pago del ISR para personas físicas en el Régimen de Arrendamiento se publican al inicio de cada año en la Resolución Miscelánea Fiscal. El cálculo aplica para los arrendadores con ingresos mensuales que van desde los 644 pesos y los 324,845 pesos.

Las tasas que se aplican de ISR dependen del nivel de ingresos del arrendador y van desde el 0% en ingresos mensuales menores a 644.58 pesos y hasta el 32% en ingresos mensuales de 350 mil pesos.

Respecto al pago del IVA este es de 16% a realizarse cada mes en el caso de la renta de locales comerciales, casa habitación amueblada o inmuebles utilizados como hoteles o casas de hospedaje.

El artículo 20 de la LIVA señala que no se pagará este impuesto por el uso o goce temporal de inmuebles exclusivamente como casa-habitación.

¿Qué pasa si no pago impuestos por rentar una casa?

Si estas dado de alta en el Régimen de Arrendamiento, estas obligado a pagar impuestos y presentar declaraciones. En caso de faltar a dichas obligaciones, el SAT puede hacer una revisión de los ejercicios fiscales del arrendador de los últimos cinco años.

Si el SAT detecta que un arrendador opera en la informalidad, es decir que no cuenta con RFC, no expide CFDI y no lleva contabilidad, el fisco puede revisar los ejercicios fiscales de los últimos 10 años, según señala el Colegio de Contadores Públicos de México.

Por rentar una casa y no pagar impuestos o declarar dichos ingresos, el SAT exigirá el pago de los impuestos a deber, una actualización, recargos y multas.

Los arrendatarios pueden solicitar a su casero un CFDI por cada pago realizado. En caso de detectar evasión fiscal u omisión en el pago de sus obligaciones fiscales, pueden denunciar al arrendador ante el SAT a través de los siguientes canales:

Quejas y Denuncias SAT: 55-88-52-22-22.

Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx

SAT Móvil – Aplicación para celular, apartado Quejas y Denuncias.

En el portal del SAT: https://sat.gob.mx/aplicacion/50409/presenta-tu-queja-o-denuncia

