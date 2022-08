Alcaldesa indígena en Oaxaca denuncia discriminación y amenazas en su contra

CHALCATONGO DE HIDALGO.- María de Lourdes Jiménez Liera, alcaldesa indígena en Oaxaca, denunció ser víctima de violencia política por razón de género por parte de sus propios regidores además de recibir amenazas para que deje el cargo.

“La violencia de género que estoy viviendo es por ser indígena, por vestirme con mi ropa típica me juzgan, me critican, dicen que no tengo el conocimiento para gobernar un municipio”, reveló la alcaldesa en Oaxaca.

María de Lourdes Jiménez es la segunda alcaldesa en la historia de Chalcatongo de Hidalgo pero dijo ser obstaculizada en sus labores por el Síndico Municipal, los regidores de Salud, Educación, Hacienda, Mercados y recibir ataques de parte de una agente municipal y un locutor de radio regional.

“Me da tristeza escuchar cómo me critican, me juzgan y han atentado hasta con mi propia vida. No es posible que en este tiempo cuando las mujeres podemos participar en la política, nos critiquen, juzguen y violen mis derechos como indígena. Lo que estoy viviendo es muy fuerte”, sostuvo.

Alcaldesa indígena en Oaxaca denuncia violencia de género

La presidenta municipal denunció ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y organismos públicos de la defensa de los derechos de las mujeres la violencia política y amenazas que ha recibido.

La alcaldesa Jiménez Liera acusó a sus propios regidores de impulsar la campaña en su contra, presuntamente porque se les ha negado “recursos” adicionales a los que les corresponden.

“Yo no voy a saquear a mi pueblo, mi gente tiene muchas necesidades y no porque me violenten les voy a dar el recurso. De una vez se los digo: no les daré nada. Si me quieren seguir humillando como indígena, como una gran guerrera voy a luchar por las que vienen”.

¿Cuál es el estado más peligroso para las mujeres en la política?

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) del Instituto Nacional Electoral, Oaxaca es el estado donde más mujeres son violentadas por ejercer política.

El 29.10% de las 240 personas sancionadas por violencia política contra las mujeres son de Oaxaca, lo que significa 78 sancionados son de dicho estado. Le siguen el estado de Veracruz con 34 sanciones, Tabasco con 20, Baja California con 15, Chiapas con 14, 12 en Baja California Sur, 9 en Chihuahua y Guanajuato con 9.

A nivel nacional, los sancionados son:

20% son presidentes municipales

18.33% son ciudadanos

14.17% son regidores o regidoras

8.75% son periodistas

7.50% son miembros de los Sistemas Normativos Internos

6.67% son servidoras o servidor público

6.25% son candidato

5.42% son funcionario o funcionaria de partido

2.9% son directoras o directores de medios de comunicación

2.9% son tesoreros o tesoreras municipal

El INE establece que los sancionados permanecen en el RNPS por tres años si se trata de una falta leve, cuatro años si fue una falta ordinaria, cinco años por una falta especial y seis en el caso de una reincidencia.

Adicionalmente, se consideran como agravante cuando la violencia fue cometida por servidores públicos, aspirantes a una candidatura y profesionales de los medios de comunicación o cuando la violencia se ejerce contra una mujer perteneciente a un pueblo indígena, afromexicana, de la tercera edad, con discapacidad o miembro de la comunidad LGBT+.

