Rescate de mineros atrapados en Coahuila tardará hasta 11 meses con nuevo plan

SABINAS.- El plan de rescate de mineros atrapados en Coahuila tardará de seis a 11 meses con el nuevo plan de Protección Civil presentado este jueves a los familiares de los trabajadores del carbón.

Durante la conferencia mañanera de hoy 25 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Protección Civil contaba con un nuevo plan para el rescate de los mineros atrapados, pero esperarían a tener la aprobación de los familiares para implementarlo.

"No quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte a ellos. Entonces si ellos autorizan y se toma una decisión, mañana informamos [...] no tomar nosotros las decisiones sin consultar a los familiares“, afirmó AMLO.

Horas después, las familias de los 10 mineros atrapados en Coahuila expresaron su enojo e indignación por el plan presentado por Protección Civil e incluso exigieron que Laura Velázquez sea destituida de su cargo como coordinadora nacional del organismo.

¿Cuál es el plan para el rescate de mineros atrapados en Coahuila?

Ayer miércoles, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, explicó que la estrategia de rescate de los 10 mineros atrapados en Coahuila consistiría en dos nuevas formas para ingresar a los pozos siniestrados.

De acuerdo con la funcionaria, el equipo de técnicos propone hacer un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado para tener “una entrada a la mina desde la superficie para bajar por un túnel con una pendiente hasta las galerías" adicional a dicha obra se continuaría con el bombeo permanente de agua.

También detallo otras tres opciones para la apertura de otra entrada: un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado y bombeo; pantallas de control, o una combinación de tajo con pantallas de control. Sin embargo, el primer plan fue presentado a los familiares de los mineros atrapados.

“Fatal noticia en donde nos dicen que van a abrir un tajo y que se va a tardar de seis a 11 meses. Lo hubieran hecho desde un principio”, reveló a medios como El Universal Cecilia Cruz Castillo, familiar del minero atrapado Sergio Gabriel Cruz.

"No queremos la opción del tajo, queremos que vean otras opciones. Les dijimos que de plano no. Nos dijeron que es lo único que pueden hacer", afirmó Juani Tijerina, hermana del minero Hugo Tijerina Anaya.

"Nos trajeron con mentiras que ya iban a taponear, que ya tenían el cemento. Les dijimos que no. Queremos que nos los entreguen y no se tarden", agregó Juani Tijerina en referencia al plan anterior de rescate de los mineros atrapados, que consistía en la construcción de un muro que selle la filtración de agua de "Concha Norte" al Pinabete.

Familias de los mineros en Coahuila exigen destitución de Laura Velázquez

A 22 días del derrumbe de mina en Coahuila y con un plan de rescate de los mineros atrapados en Sabinas que demoraría hasta 11 meses, los familiares de los carboneros acusaron a la coordinadora de Protección Civil de mentir sobre los avances del rescate en ocasiones anteriores.

"Es una mentirosa que se retire ya, que cuelgue los guantes como se dice, y se retire a su casa, como quiera le pagan. Las opciones se las dieron todos los mineros y no los escuchó. Ella solo quiere cansar a la agente”, dijo Angélica Montelongo, hermana del minero Jaime Montelongo.

“Puras mentiras le ha echado en las mañaneras, esa mujer (Laura Velázquez) mejor que se vaya y que llegue otra persona. Haga de cuenta que nos quitaron un pedazo de nuestro corazón a todas”.

Los familiares de los mineros atrapados también revelaron que se les ofreció una indemnización pero se niegan a aceptarla antes de que los trabajadores sean rescatados o sus cuerpos recuperados: "No sabemos cómo estén ahorita, menos de 6 a 11 meses".

“Aunque me muera de hambre aquí, pero aquí lo voy a esperar”, sostuvo Antonio Cabriales de 70 años de edad y padre del minero Mario Alberto Cabriales Uresti.

¿Cuáles son las últimas noticias de los mineros atrapados en Coahuila?

En los últimos días, las lluvias en la zona de Sabinas han impedido que las labores de rescate de los mineros atrapados avancen. En los esfuerzos por los carboneros participan más 400 servidores públicos, voluntarios y especialistas, según informó la propia Laura Velázquez.

El pasado 12 de agosto, Protección Civil dijo tener las condiciones adecuadas para el descenso de rescatistas, sin embargo el nivel del agua dentro de la mina subió nuevamente debido a la intensa lluvia registrada ese misma tarde y la filtración de agua desde las minas aledañas como Concha Norte.

A los esfuerzos por el rescate de mineros se unieron la empresa alemana DMT y la estadounidense Phoenix First Response, las cuales habían aprobado el anterior plan del Protección Civil de extraer el agua de la mina, construir un muro de cemento para bloquear el paso del líquido y permitir al equipo de rescate remover los escombros que bloquean la entrada a “El Pinabete”.

Los especialistas extranjeros recomendaron a autoridades mexicanas identificar el origen de la filtración de agua para proceder al sellado y finalmente disminuir la inundación dentro de la mina con el bombeo del líquido para permitir el descenso de rescatistas.

“Cuando hubo oportunidad, no los sacaron, pero trajeron -especialistas- y tuvieron miedo”, dijo Antonio Cabriales.

“Es mucho el tiempo que dan, nos encontramos cansados; el avance fue pura mentira, sí hubo mucha manera para sacarlos a tiempo pero hicieron mucha dilatación”, expresó María Concepción Cruz Castillo.

Velázquez Alzúa explicó que la mina de Pinabete está rodeada de seis grandes minas, muy superiores a “Pinabete“, actualmente abandonadas que han acumulado miles de litros de agua y se presume que podrían estar conectadas, lo que favorece la inundación en la zona cero del rescate.

Tras 21 días y más de 500 horas de trabajo, las labores conjuntas de los 3 órdenes de gobierno, no se detienen ni se detendrán en la mina #Pinabete en #Sabinas, #Coahuila.



De manera ininterrumpida el @GobiernoMX despliega todos los recursos necesarios para el ingreso a la mina. pic.twitter.com/0ylimWXiQD — Protección Civil México (@CNPC_MX) August 24, 2022

Pese a que las condiciones climatológicas impedían el descenso de rescatistas, continuaron las obras para perforar el subsuelo entre los pozos de El Pinabete y la mina Concha Norte, para localizar la oquedad por donde se ha filtrado el agua e inyectar un cemento especial para construir un muro subterráneo.

El gobierno federal incluso informó que se habían puesto en contacto con las empresas que proporcionarían el cemento para la obra pero las condiciones del clima y el aumento del nivel de la inundación impedían el avance del rescate de mineros atrapados en Coahuila.

