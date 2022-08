Viral. #LadyDEA: exhiben a mujer insultando a trabajadores de un banco (VÍDEO)

COAHUILA.- En redes sociales comenzó a circular el vídeo de una mujer que comenzó a insultar a los trabajadores de una sucursal de un banco luego que exigiera que le entregaran billetes de una menor denominación, incluso aseguró que ella es una presunta empleada de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

De acuerdo a lo informado, los hechos ocurrieron la mañana del pasado 24 de agosto en una sucursal Santander de la ciudad de Piedras Negras, donde la usuaria pidió que cinco mil pesos en efectivo le fueran devueltos en billetes de 20 pesos mexicanos. Su reacción originó una muestra enérgica de enojo.

Los hechos quedaron registrados en videos que de inmediato comenzaron a viralizarlos en redes sociales, donde los usuarios de inmediato la catalogaron como #LadyDEA. La mujer insultó a las empleadas del banco, además amagó que incluso haría una intervención de la agencia antidrogas si ella lo ordenaba.

Antes de que anunciara su presunto nexo con la DEA, las trabajadoras del banco le advirtieron que llamarían a la policía local si no se calmaba ante sus exigencias.

“¡Ese pinche video se quita ahorita, soy de la DEA, estúpida, muévete!”, señalaba cuando notó que era grabada.

Después otra persona mencionó que la mujer no tenía ningún rango para tratar de esa manera ni comportarse con la prepotencia con que actuaba. Ahí fue cuando dio gala de su presunto nexo con la dependencia norteamericana.

¿Quién es y que hizo LadyDEA?

Todo empezó en la zona de ventanillas. Al parecer, la trabajadora comentó que no podía cumplir con lo que era solicitado, pero no se escuchó el motivo preciso. Ante ello, LadyDEA dijo que ya había acudido a tres bancos distintos y obtuvo la misma justificación que ya no estaba dispuesta a tolerar.

“Y quiero los billetes rápido”, reclamó dejando parte del dinero en la zona. Para ese momento todo estaba en relativa calma. El resto de los clientes se mostraban sorprendidos, mientras una empleada siguió a la señora para abundar en explicaciones. La orden ya había sido girada y la molestia había estallado.

“¡¿Sabes quién soy, estúpida?, muévete, cállate!”, “¡Muévase hija de tu p... madre!”, “¡Y ustedes no hablen!”, “¡Mué-ve-te!”, “¡No se haga p*nd*j*!”, “¡El dinero me tiene hasta la v*rg*!”, fueron parte del rosario de ofensas para sumar sus exigencias.

La mujer nombrada como LadyDEA movía los brazos, tronaba los dedos y seguía maldiciendo furiosa porque estaba harta de que no cambiaran sus billetes de 500 pesos por efectivo de menor denominación. E incluso tiró su dinero al piso en el ajetreo.

Memes de LadyDEA

Con la viralización del vídeo los usuarios de redes sociales comenzaron a difundir memes de la situación.

??uD83DuDDE3?uD83DuDCE2otra mas de #LadyDEA Soy de la DEA con su comando!! uD83DuDE33uD83DuDE282 de 2 pic.twitter.com/cRIpEm5lod — uD83CuDFB8??S?uD83CuDFA7uD83DuDC80 (@won2skel) August 27, 2022

Oigan y #LadyDEA le dieron la feria en billetes de a $20 ? pic.twitter.com/yx2H3VWO73 — Larry (@trianrus) August 27, 2022

#LadyDEA yo pensando seriamente si comenzar a ver o no Narcos México ,después de ver los traumas severos que ocasiona. pic.twitter.com/fDpBNx1xDg — Lopez (@perrodegu3rra) August 27, 2022