AMLO busca un mecanismo que impida privatizar la CFE

BAHÍA DE BANDERAS (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que antes que termine su gobierno buscará un mecanismo legal para que ninguno de los activos de la CFE se privatice.

“Voy a buscar la forma, pero no vamos a permitir que regrese la política privatizadora porque lo hizo mucho daño a México tanto en el petróleo, la industria eléctrica, el agua, todos los recursos naturales No se deben de privatizar”, dijo al término de un encuentro con trabajadores electricista de Jalisco, Nayarit y Colima.

Antes en su discurso, el presidente López Obrador recordó que en el sexenio de Vicente Fox Quesada, con recursos de la nación, se construyeron las líneas de fibra óptica, que se entregaron a la empresa española Telefónica y otras, y ni siquiera las usaron para comunicar con internet y con telefonía celular al país.

“No vamos a expropiar nada, se van a respetar los contratos, pero si vamos a cuidar, antes de que termínennos, voy a procurar buscar el mecanismo legal más adecuado, para que no se privatice nada de la CFE”, dijo el mandatario.

Acompañado por el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, directivos de CFE y el Suterm, López Obrador recordó que se reunió con directivos de Iberdrola para explicar que no podía seguir la figura del autoabasto porque de continuar, la CFE no iba a aguantar este sexenio, porque la empresa española mandaba y tenía subordinada a la Comisión.

“Vino a hablar con nosotros el presidente del consejo de Iberdrola y le dijimos que cambió esto y que ya no podía seguir con lo mismo… porque no había condiciones de igualdad… Ya cuando me colmó el plato le dije: olvídese lo que ustedes representan al país, nada más le quiero decir que usted nos ofendieron porque no solo sacaron esos contratos jugosos de ganancias extraordinarias, sino para pensar que ustedes mandan, se llevaron a trabajar como empleado al presidente Felipe Calderón, eso es una ofensa para los mexicanos, eso nunca más”, señaló.

Señalo que ahora su administración está rescatado a la CFE, que hay una nueva ley de la Industria eléctrica en donde lo que los abogados llaman "fraude legal al llamado autoabasto, eso ya se terminó aquí nada más va a abastecer de energía eléctrica la CFE, si con competencia pero en igualdad de condiciones. "No se va a sacrificar la CFE a esta empresa la vamos a dejar bien consolidada", destacó.