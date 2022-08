Estudiante de la UNAM increpa a Lorenzo Córdova: ¿Por qué lo tacha de ''racista'' y ''manipulador''?

Alejandro Torres, un estudiante de la UNAM, mostró a través de un vídeo el momento en el que increpa a Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtiéndole que no es bienvenido a la casa de estudios y "a muchos no se nos olvida que usted es un racista".

Además, el presunto estudiante acusa que la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), le quitó su celular y cortó el vídeo a petición de Córdova, quien terminaba de impartir una conferencia en dicha institución bajo el título “Evolución y desafíos de la democracia mexicana”.

“Señor Lorenzo Córdova, hay quienes no olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM, y no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia”, se escucha decir al joven que graba el momento con el teléfono.

Sin embargo, ante las acusaciones Lorenzo Córdova se limita a decirle: "Afortunadamente en la UNAM cabemos todos (...) Tú, yo... todos cabemos. Mucho gusto", y le extiende la mano al joven que la recibe en saludo.

"Lorenzo Córdova no es bienvenido en la UNAM. Hoy le recordamos que es un racista y que el INE que él dirige es el principal enemigo de la democracia. Denuncio que autoridades de la FES Acatlán agarraron mi teléfono y cortaron el video", insistió Alejandro a través de redes sociales, donde su vídeo ya cuenta con más de 63 mil reproducciones.

Denuncio que autoridades de la FES Acatlán agarraron mi teléfono y cortaron el video. pic.twitter.com/9MIPyFfBBV — Alejandro Torres (@AleAtorres01) August 29, 2022

Al joven universitario le pareció que el también investigador parecía querer imponerse cuando le dio varias palmadas en el hombro, antes de que las autoridades académicas procedieran a -presuntamente- quitarle el teléfono, en lo que él llama una forma más de censura.

"Y quiso ‘imponerse’ con unas palmadas en el hombro, como se escucha en el video. Ya es suficiente del autoritarismo de estos personajes. Ni en el INE, ni en la UNAM, ni en ningún lugar tienen cabida”.

Finalmente acusó a Lorenzo Córdova de tener intenciones de buscar la rectoría de la UNAM al concluir su gestión frente al INE, con el apoyo de "la elite dorada de la universidad".

¿Por qué tachan de ''racista'' a Lorenzo Córdova?

El estudiante llama "racista" a Lorenzo Córdova debido a un audio que años atrás circuló de una llamada entre éste y el Secretario Ejecutivo INE, Edmundo Jacobo Molina, en la que presuntamente se burló de los líderes de los pueblos indígenas.

“Ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas (...) Desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto… Había uno, no te voy a mentir eh. Te voy a decir cómo hablaba ese cabr*n: ‘Yo jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones (...) Vio mucho Llanero solitario”, se escucha decir a Lorenzo Córdova, en un audio citado por diversos medios.

En el mismo se refiere de forma despectiva a los deudos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que le valió varias críticas en el momento y derivó en una demanda suya en la extinta Procuraduría General de la República (PGR), por el delito de espionaje telefónico.