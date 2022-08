Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian embarazo

MONTERREY.- Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que está embarazada. La noticia la dieron a conocer mediante las redes sociales de la influencer; con la llegada de su bebé la pareja cumpliría uno de sus sueños pues en varias ocasiones han mencionado sus deseos por ser papás.

Mariana Rodríguez compartió su felicidad por convertirse en madre y, aunque no detalló cuántos meses tiene de embarazo, afirmó que se encuentras felices y emocionados por ser papás. En el texto también agregó que “los tiempos de Dios son perfectos” y él decide cómo y cuándo.

Mariana Rodríguez está embarazada

“¡Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos. Te amamos, mamá y papá”, expresaron en el pie de foto que acompañó a la impactante noticia.

En la publicación donde se aprecia la fotografía de un eco,la pareja recibió cientas de muestras de cariño y felicitaciones por parte de sus millones de seguidores, quienes se mostraron felices por la noticia.

Cabe resaltar que Mariana Rodríguez y Samuel García perdieron un embarazo en 2020, situación que causó una lluvia de críticas contra la influencer debido a que muchas personas no creían que haya estado embarazada. Esto debido a múltiples teorías sobre la pareja que se hicieron en torno a la posible candidatura del entonces senador Samuel García a la gubernatura de Nuevo León.

Su boda también se vio envuelta en polémica debido a que Samuel y Mariana se casaron en la catedral de Monterrey, cuando por la pandemia del Covid-19 los eventos, mismas y otras actividades se encontraban prohibidas; pero esto no fue impedimento para que la pareja realizara una ceremonia a la que asistieron sólo familiares cercanos de la pareja.