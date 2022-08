La realidad se ha impuesto a la esperanza de quienes esperaban el rescate de los 10 mineros en El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiriera que ya están muertos, al indicar que está comprometido “a trabajar con mucha rapidez para sacar los cuerpos” y pedir a los ingenieros de la CFE “que se apliquen en esto”.

Por su parte, las familias de los mineros atrapados se han resignado a aceptar la propuesta de hacer un tajo a cielo abierto que duraría hasta 11 meses, pero aseguran que el rescate de los cuerpos se tiene que dar.

Rescate de mineros: trabajan en "sacar los cuerpos", dice AMLO: familiares se resignan

Hilda Alvarado, esposa de Mario Alberto Cabriales Uresti, reclamó que esperaron semanas para que se diera el rescate, pero a unos días de que se cumpla un mes del siniestro, las autoridades no les dejaron de otra que aceptar el tajo.

"Nos dijeron que tardarían hasta dos años en sacar el agua. No aceptaron la ayuda de nadie. Nos duele tanto. Aunque duela, no queremos, ya es el último recurso. Es muy difícil", comentó la señora Alvarado.

Desmienten a AMLO: no todas las familias aceptaron plan de rescate, aseguran

En medio de la tragedia y la aceptación de la estrategia del gobierno federal de construir un tajo, ha surgido una disputa entre familiares de los mineros como padres, madres o hermanas o hermanos y las esposas de los mineros. Al menos seis de diez esposas de los trabajadores atrapados habrían llegado a un acuerdo con el grupo interinstitucional para el rescate, y no todas como informó la Presidencia de la República.

”Mandamos consultar con familiares se pusieron muy tristes, es una situación muy difícil, mucho muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada, y ya, pues han aceptado. Y también ya hay un consenso, las diez familias aceptaron. No aceptaban por el tiempo”, aseguró el domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en gira por Nuevo León.

Sin embargo, este lunes, Magdalena Montelongo, hermana de Jaime Montelongo dijo que al menos seis esposas de los diez carboneros accidentados están de acuerdo con frenar el rescate, a cambio de una indemnización económica y la edificación de un memorial.

”El resto de esposas y otros familiares directos queremos que siga el rescate. (Laura Velázquez) No quiere nada con los familiares, solo con las viudas. Uno se siente atada de manos, según que las están forzando para que acepten la indemnización, pero no pueden hacer eso”.

De acuerdo a la hermana del trabajador accidentado, la extracción de agua de los pozos en El Pinabete se detendrá el próximo sábado, cuando también se inicie la edificación de un memorial, tras la firma del acuerdo de desistimiento de búsqueda.

Juani Tijerina, hermana de Hugo Tijerina, trabajador atrapado en el pozo de carbón reprochó el trato de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien les comentó que ya podrían descansar, pero ella asegura que no puede hacerlo ante tales circunstancias.

Las hermanas de los trabajadores accidentados coinciden en desconocer el monto de indemnización ofrecido a las viudas de los carboneros, detallaron que el acuerdo es directo entre la autoridad y cada una de ellas.

También coincidieron en señalar que fueron engañadas desde la Presidencia de la República donde se prometió que no se repetiría lo que ocurrió en Pasta de Conchos hace 16 años, donde tras la explosión de la mina, donde los cuerpos de 65 mineros fueron abandonados.

No les dejaron alternativas, tuvieron que aceptar

Sin embargo, hasta el momento no hay ningún acuerdo del total de las viudas para detener los trabajos. Este lunes, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó que se realizará el tajo y al concluir se hará un memorial, y se dará una indemnización.

Al respecto, la señora Hilda Alvarado comentó que no les dejaron otra opción que aceptar el tajo, pero al menos ella insistirá en el rescate. "Se van a hablar muchas cosas, que a uno le interesa el dinero. Primero nos importan ellos, pero ya están más allá. No podemos hacer nada", dijo.

A las familias no les ha quedado más remedio que aceptar la realidad y con ello la estrategia, y una indemnización que no se ha determinado a cuánto ascenderá. Hilda Alvarado refirió que no aceptar la indemnización no hará que vuelva su esposo.

"Uno tiene que pensar en los hijos, muchas tienen niños chiquitos, estudiando. Dicen que le duele más a la hermana, ni que viviera con él, ni supieran cómo vivían. Una es la que sabía, si comía o no comía. La gente habla por hablar", platicó Alvarado.

El próximo sábado se espera una conmemoración porque se cumple un mes del siniestro. Entre los acuerdos también está la construcción de un memorial en la zona del siniestro.

Fuera de la realidad el tajo a cielo abierto, dice Familia Pasta de Conchos

A través de un comunicado, la Organización Familia Pasta de Conchos criticó la decisión de hacer un tajo a cielo abierto para intentar rescatar a los mineros, pues señalaron que no es propuesta de las cuadrillas de rescate de la región ni de expertos en minas de carbón.

Para la organización se trata de una propuesta "irreal" porque representará remover cuando menos 5 millones de toneladas de tierra, equivalentes a llenar tres veces el estadio Azteca.