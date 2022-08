Trabajadores de Semarnat inician paro de labores nacional. Estas son sus demandas

CIUDAD DE MÉXICO.- El sindicato de trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Humanos (Semarnat) tomó el edificio sede de la dependencia en la calle Ejército Nacional en Ciudad de México y sedes alternas en otros estados.

Los trabajadores gubernamentales iniciaron este lunes 29 de agosto un paro de labores en protesta por presuntas violaciones a sus contratos y exigir mejores condiciones laborales al regreso a la modalidad presencial después de dos años de home office a causa de la pandemia de Covid-19.

“Empezamos solicitando que se respeten las condiciones de trabajo, los acuerdos, que nos entreguen nuestro equipo de cómputo, transporte de personal y sean pagadas al 100 por ciento las prestaciones laborales”, dijo Eva Pedraza, secretaria general de la Sección XVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sntmarn).

Trabajadores de Semarnat exigen mejores condiciones laborales

Eva Pedraza explicó como durante el periodo de home office los equipos de cómputo fueron retirados pero al regresar al trabajo presencial no cuentan con las herramientas necesarias para sus labores ni apoyos para transporte.

Desde la madrugada de este lunes, los trabajadores sindicalizados en CDMX, Acapulco y Mérida cerraron los accesos a las oficinas de Semarnat y colocaron mantas donde se leen las demandas como el pago de prestaciones económicas “contempladas en nuestras condiciones generales de trabajo”.

El Sntmarn también demandó el pago íntegro de sus prestaciones laborales, la renivelación escalafonaria de los profesionistas titulados a nivel 8, el apoyo de lentes, la entrega completa de vestuario, uniforme de trabajo y prendas de protección así como la devolución de los equipos de cómputo.

Más estados se suman al paro nacional de Semarnat

Durante la mañana de este lunes, los trabajadores sindicalizados de Semarnat tomaron las instalaciones del organismo en Acapulco (Guerrero), Mérida (Yucatán) y Ciudad de México.

En el estado de Guerrero los 243, 112 localizados en Acapulco, iniciaron un paro de labores mientras 40 de sus compañeros tomaron las instalaciones de la dependencia en la ciudad costera.

Semarnat (Acapulco)

La secretaria general de la sección 23 del Sindicato de Semarnat, Brenda Legaría Orozco, informó a medios locales que se trata de un paro a nivel nacional para exigir mejores condiciones laborales y se encuentran a la espera de más instrucciones de los líderes del sindicato sobre cuando y si la sede será liberada.

En Mérida, Yucatán 100 trabajadores sindicalizados de la sección 58 bloquearon el acceso a las oficinas de la dependencia. El líder sindical en el estado, Wilberth May Alfaro, reiteró que se trata de un ejercicio nacional para exigir el cumplimiento del pago de prestaciones.

Entre las 16:00 y las 18:00 horas del lunes, los trabajadores de Semarnat en Oaxaca, Tabasco, Puebla, Zacatecas y Quintana Roo también se unieron al paro nacional y cerraron las oficinas en sus entidades.

Semarnat (Puebla)

“Todavía no se resuelve, hasta ahorita no tenemos una respuesta y ninguna solución en el caso. Estamos requiriendo que se respeten nuestras condiciones generales de trabajo, una de ellas es que se mantengan íntegras nuestras prestaciones, no se nos está cumpliendo en tiempo y forma”, explicó el sindicalizado en Puebla, Jorge Soantcal.

El líder sindical dijo a medios locales que Semarnat no ha respondido a las demandas de los trabajadores, por lo que el paro de labores y cierre de instalaciones continuará hasta nuevo aviso.

