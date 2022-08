Candidatos mexicanos deben exponer para qué quieren el poder, señala Cuauhtémoc Cárdenas

CIUDAD DE MÉXICO.— Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato a la Presidencia de la República, se dijo “muy preocupado” por la situación del país en materia económica, educativa y de inseguridad pública.

“Son muchas las cosas que nos preocupan: la desigualdad social, tenemos una muy fuerte concentración de la pobreza. Una economía que no crece desde hace décadas”, dijo, al participar en la plenaria del Grupo Plural en el Senado.

Sostuvo que la violencia de los grupos criminales ha permitido que se apoderen de cada vez más territorio y se manifestó en contra de que haya “mandos militares” en los cuerpos policiacos.

Apremió a las llamadas “corcholatas” del gobierno a precisar para qué quieren aspirar a la Presidencia de la República. “A mí no me preocupa que se haya adelantado la sucesión. Pero, de perdida, que nos digan para qué quieren ser Presidente. No nos están diciendo para qué quieren ser. Yo no voy a dar mi voto o simpatía si no me dicen para qué quieren ser Presidente”, manifestó.

Cárdenas Solórzano también expresó su preocupación por la posibilidad de que la reforma electoral anunciada pueda “desmantelar” a la autoridad del INE.

El excandidato presidencial advirtió que “no ve” en los partidos políticos una propuesta seria para atender los problemas de inseguridad, pobreza y desigualdad que aquejan al país.

El fundador del PRD aseguró que tampoco observa un gobierno de izquierda, porque no hay una verdadera defensa de la soberanía nacional ni una estrategia clara, definida y efectiva de combate a las desigualdades sociales.

“Lo primero es evitar que siga cayendo la economía, que sigamos en un tobogán como hemos estado ya en un buen número de años, y luego la otra cuestión es cómo revertir esta situación, y esto me parece que la ciudadanía tendría que estar, entre otras cosas, exigiendo a los eventuales candidatos y a los partidos políticos que nos digan qué proponen para frenar primero las caídas y luego revertirlas”, expresó Cárdenas Solórzano.

Se pronunció en favor de que la Guardia Nacional tenga un mando civil y no militar, en apego a lo establecido en la Constitución. “El cuerpo encargado de combatir a la delincuencia debe ser un cuerpo con mando civil”.

También salió en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que es fundamental para México mantener una institución autónoma “que ha demostrado que sirve para tener buenas elecciones” y con el presupuesto suficiente para que pueda realizar su trabajo y resistir los intentos de regresión electoral.— xeu.mx y El Universal