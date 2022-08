El Gobierno de México indemnizará a los familiares de los mineros de Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO.— Este martes, durante su conferencia de prensa habitual, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que su Gobierno indemnizará a las familias de los 10 mineros que quedaron atrapados hace casi un mes en una mina en Coahuila y, al mismo tiempo, continuarán con los trabajos del rescate.

Pagarán indemnizaciones a familiares de los mineros

López Obrador también prometió que continuarán con el rescate, aunque el derrumbe ocurrió el 3 de agosto, cuando la mina Pinabete en el municipio de Sabinas se inundó tras un derrumbe de una mina contigua abandonada, Conchas Norte.

Las declaraciones del mandatario contrastaron con las de varias hermanas de los mineros, que el lunes habían denunciado en declaraciones a medios que el Gobierno detendría las labores tras acordar con las esposas de los mineros una indemnización.

No se suspenderán las tareas de rescate

Sin embargo, este martes López Obrador dijo en su conferencia mañanera que, “Seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar, no se va a parar el rescate, no se ha parado, seguimos extrayendo agua de los pozos“.

El presidente indicó que “ya se tiene un acuerdo con los familiares” y que este martes podría haber una reunión para suscribir un documento con ellos.

También expuso que podría haber un memorial, pero después del rescate de los mineros, a los que el Gobierno no se ha referido como fallecidos.

“Cuando rescatemos a los mineros, entonces ya hablaríamos del memorial“, expresó.

Más de 100 muertes en las minas de México

El derrumbe ha reactivado la polémica en México por la actuación de las mineras en la región carbonífera, en Coahuila, donde se han registrado más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería, de acuerdo con la Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de fallecidos en el derrumbe de 2006 en la mina del mismo nombre.

Las familias de los 10 mineros atrapados en Pinabete han denunciado condiciones de precariedad y han acusado al Gobierno de actuar tarde y lento en el rescate de los trabajadores.

