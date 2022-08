''Mamá, me detuvo la Marina'': Último mensaje de jóvenes detenidos en Sonora; los hallaron sin vida

SONORA.- Yahaira Ruiz, una madre de familia, dio a conocer el caso de su hijo Jesús Antonio Paniagua Ruiz, de 24 años y otro joven, identificado como Martín Antonio Soto Robles, de 19 años de edad, de los cuáles se supo por última vez el pasado viernes 26 de agosto en Sonora.

Durante un bloqueo que realizó con más familiares en la Carretera Federal México 15, a la altura del kilómetro 6, realizada en días pasados, la mujer reveló que no sabe porque el pasado viernes elementos de la Marina detuvieron a su hijo.

El viernes 26 de agosto, los jóvenes Jesús Antonio Paniagua Ruiz, de 24 años y Martín Antonio Soto Robles, de 19 años de edad fueron reportados desaparecidos.

"Yo solamente quiero que me regresen a mi hijo, la última llamada que tuve de él fue a las 12:40 horas, iba saliendo de su trabajo, me dijo espérame mamá me detuvo la Marina".