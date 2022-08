Diputada de CDMX responde a polémica de restaurante de Polanco acusado de racismo: “Soy morena y nadie me discriminó"

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada América Rangel, compartió su experiencia en Sonora Grill, restaurante de Polanco en CDMX señalado por presuntos actos de racismo y discriminación.

En su cuenta oficial de Facebook, la diputada publicó una foto frente a Sonora Grill, al cual describió como “empresa mexicana que invierte y genera empleos en el país” y aseguró a “progres victimistas” que ella es “morena y nadie me discriminó”.

En los comentarios, los internautas criticaron la postura de la funcionaria e indicaron que al fondo de la imagen aparece la mano de un empleado, quien parece hacer una seña obscena.

¿Qué pasó en Sonora Grill?

A través de Tiktok la usuaria @sof.otero contó su experiencia como hostess en Sonora Grill y como “desde el día uno me explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para las personas "con la mejor presentación", porque son las mesas que se ven desde la calle”.

La joven relató una ocasión cuando le llamaron la atención, pese a que había seguido las órdenes de sentar a las personas mejor vestidas en el balcón.

“Yo senté a una pareja que venía formal, bien arreglada, y que me pidieron que si podían tener buena vista en el balcón. Entonces el gerente me dijo que no debía hacer eso, porque ellos no cumplían con 'los estándares'. Me señaló a una pareja y me dijo: 'Mira, ellos, por ejemplo, sí los cumplen' […]”.

“¿Y cuál es la diferencia entre la pareja que yo senté en el balcón y la pareja que el gerente me dijo que sí cumplía los estándares?", pues que quienes yo senté eran morenos, y quien me dijo el gerente que sí cumplía los estándares, que de hecho venían más informales, eran blancos", añadió.

La tiktoker afirmó que no se trata de un caso aislado “sino la forma en la que operan varias sucursales".

Investigan presunta discriminación en restaurante de Polanco

Ante la denuncia en redes sociales en contra de Sonora Grill, el Consejo para Prevenir y Eliminar la discriminación de la Ciudad de México, Copred, informó que abrió un expediente por "conductas de racismo” para evitar que dicho caso se repita.

Copred también pidió a la alcaldía de CDMX inspeccionar el caso, debido a que la organización carece de la facultad de sancionar estos actos.

"El procedimiento del Copred tiene otro objetivo, que es justamente generar un espacio de intercambio con estos establecimientos para orientarles a establecer medidas de no repetición" a través de medidas no discriminatorias.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, condenó los actos de presunta discriminación en el restaurante de Polanco y no descartó la posibilidad de aplicar alguna sanción en contra de la franquicia.