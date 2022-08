Pedirán revisión a Tribunal Colegiado por caso del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Luego que el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, presumiera la revocación de tres suspensiones definitivas en los amparos 884/2022, 923/2022 y 1003/2022 contra las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) anunció que interpondrá un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.

“Esperamos que el Juzgado Primero de Distrito y el Tribunal Colegiado correspondiente a Yucatán no cedan a presiones del gobierno federal que, claramente, utiliza todo su poder para continuar gastando el erario en destrozar la naturaleza. Todavía tenemos mucho qué argumentar y qué defender. Y no vamos a desistir”, afirmó la asociación con sede en Cancún, en un comunicado.

El titular de Fonatur, Javier May, afirmó que “la obra siempre ha sido legal, pero el gobierno atiende todos los requerimientos del juez para no dejar duda”.

El juez Adrián Fernando Novelo Pérez consideró que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) había cumplido las condicionantes 2, 3 y 5 que obran en el resolutivo SGPA/ DGIRA/ DG- 03703-22, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autorizó —el 20 de junio en materia de impacto ambiental— las obras que van de Playa del Carmen a Tulum, selva adentro.

El juzgador había condicionado la vigencia de las suspensiones definitivas otorgadas en los expedientes 884/2022, 923/2022 y 1003/2022 al cumplimiento de esas condicionantes, que incluyeron la presentación de una fianza por 188 millones 343 mil 724.60 pesos, garantizada por el Fonatur el pasado 28 de julio.

Sin embargo, la asociación DMAS consideró que esta decisión dejó “en total indefensión” a la naturaleza, al dar por cumplidas un par de condicionantes como parte de un proceso extemporáneo, para el cual se violentó el marco legal vigente.

Devastación

Ocurre que, en su resolución del 20 de junio, la propia Semarnat estableció que los diversos programas solicitados al Fonatur debían presentarse “previo al inicio de cualquier obra o actividad del proyecto”, pero la devastación de la selva se inició en febrero y fue denunciada en marzo, es decir, antes de que el proyecto en el Tramo 5 Sur fuese siquiera evaluado, y menos autorizado.

“Las condicionantes debieron cumplirse previo al inicio de la obra, lo cual inició en marzo de 2022, y fue una farsa, donde no se evaluó nada y donde aún está pendiente el cambio de uso de suelo forestal que no podrán tramitar“, expuso la asociación.

DMAS afirmó que las suspensiones deben mantenerse hasta que el juez resuelva de fondo y dicte sentencia, lo que se acreditará ante el Tribunal Colegiado. “No estamos derrotados”, dijo.

Por separado, José Urbina, uno de los tres buzos que se ampararon, emitió una postura en la que critica la conducción del Fonatur y señala que la Semarnat se ha hecho cómplice de la violación al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA), al Principio Precautorio que México está obligado a respetar, al acuerdo de Escazú y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que rige su actuar.

“Todo lo que hace Fonatur es turbio. Le entrega un documento espurio, la MIA, a Semarnat, un documento que se genera después de haber impactado la zona en cuestión. Ese documento se entrega al juez, que ratifica la suspensión. Pero Fonatur en tiempo récord logra cumplir las condicionantes entre ellas, la mitigación y compensación de las obras, otorgada al mismo gobierno que impone el proyecto. Ahora el juez levanta las suspensiones definitivas que había otorgado”, expresó José Urbina, uno de los buzos que se ampararon. “Lo que están haciendo hoy en la selva sigue siendo ilegal. Fonatur es un vehículo de ilegalidad y corrupción. Esta resolución del juez no significa que nos han derrotado, no significa que nos han rendido. Significa que debemos redoblar los esfuerzos por defender nuestro hogar. Ya sabíamos que ellos están en el poder, que cuentan con la ignorancia como arma y la apatía a su favor.” “Nosotros tenemos la ciencia, la justicia y el amor por el lugar en el que muchos nacieron, dijo.El titular de Fonatur, Javier May, aseguró que el Tren Maya respeta y fortalece el medio ambiente y será inaugurada en diciembre de 2023.