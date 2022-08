El empresario Luis Espinoza confiesa millonario fraude y termina con su vida

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario Luis Oswaldo Espinoza Marín, dueño de la inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) de Jalisco, confesó en un vídeo haber cometido un multimillonario fraude a sus clientes y después se quitó la vida.

Luis Oswaldo Espinoza Marín también fue tesorero de la organización benéfica Apadrina un Trasplante A.C., la cual en febrero de 2022 firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro.

Mediante un vídeo el empresario reconoció que, derivado de la pandemia de Covid-19, en los últimos cuatro meses no pudo cubrir las prestaciones que había contraído.

“Sobrehipotequé los inmuebles que con fruto de sus inversiones adquirí. Actualmente ya no puedo seguir adelante, todo el dinero que me dieron en inversiones está invertido en bienes raíces que están hipotecadas”, aceptó.

El empresario Espinoza Marín reveló que su esposa le firmó hojas en blanco para después él manejar esos documentos a su conveniencia; recalcando que su esposa no es responsable de ningún delito. Además en el video de las últimas palabras de Luis Oswaldo Espinoza Marín también señaló que él y su familia fueron amenazados de muerte.

“Yo reconozco haberme endeudado pero también pagué muchos intereses. Estas personas coaccionaron para que si no les pagaban iban a matar a mi familia, lo cual no me permite seguir adelante”, dijo.

Presuntamente algunas de las víctimas del fraude que cometió el empresario de Jalisco perdieron más de 22 millones de pesos.

Luis Joaquín Méndez, fiscal de Jalisco, dio a conocer que los policías investigadores llegaron a la finca donde el empresario se resguardaba, pero fueron recibidos a balazos. En el cateo, dos policías resultaron aturdidos tras recibir disparos por parte del empresario, quien fue encontrado sin vida.

Los uniformados lograron ingresar y encontraron al empresario con una lesión en el cráneo y un arma corta sobre su pecho; ''obviamente por la circunstancia en como se dio el evento, todo indica que se trata de un suicidio”, comentó.

¿Por qué se suicidó el empresario Luis Oswaldo Espinoza Marín?

La Fiscalía del Estado de Jalisco recibió denuncias por el delito de fraude, de 130 presuntas víctimas de Asesores Jurídicos Profesionales. Por lo que, como parte de las indagatorias, ayer sábado 6 de agosto realizaron un cateo en el domicilio del empresario, en el municipio de Zapopan.

Luis Oswaldo Espinoza tenía inversores a quienes debía más de 100 millones de pesos. Hasta hace unos días el empresario pedía tiempo de gracia y aseguraba que en 90 días recibiría el capital suficiente para ponerse a corriente y cubrir el total del capital de los asociados.

Últimas palabras del empresario Luis Espinoza

"Todo lo ocasioné yo a base de engaños y falacias. Actualmente no puedo seguir adelante con mi vida, los últimos 6 meses de mi vida me siento anímicamente, física y moralmente destrozado, lo he perdido todo".

“A partir del disruptivo de la pandemia no puedo cubrir las prestaciones que he contraído. Suplico me perdonen, deslindo de toda responsabilidad a mis compañeros, a mis familiares y amigos, gracias que dios los bendiga y que solo dios me juzgue”, dijo.

Además, pidió que no se tomaran represalias contra alguien más y sobre todo, solicitó que lo perdonaran. Sin embargo, sugirió que debían investigar a otros personajes si había daños colaterales.

¿Quién era Luis Oswaldo Espinoza Marín, el empresario que se suicidó?

Luis Oswaldo Espinoza Marín, de 51 años, era abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara y especializado en derecho notarial y finanzas. Hace 30 años fundó en Guadalajara la empresa Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) que se dedicaba a la compra- venta de inmuebles.

El empresario también fue tesorero de la organización Apadrina un Trasplante AC, relacionada con famosos como Mauricio Ochmann, Mauricio Islas, Luis de Alba, Carla Estrada; Omar Romano, exfutbolista y exdirector técnico así como Miguel El Piojo Herrera, director técnico del club deportivo Tigres.

Además el empresario presumía ser amigo de políticos y se tomaba fotografías en eventos públicos con varios de ellos.