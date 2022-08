Polleros abandonan a mujer que se quedó atorada al intentar cruzar el muro con EE.UU.

TIJUANA.- Una mujer salvadoreña, cuya identidad no fue divulgada, fue abandonada por polleros tras quedar atorada en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades fronterizas de San Diego, el grupo de contrabandistas utilizó un gato hidráulico para abrir una parte de la reja del muro fronterizo entre ambos países, pero este resbaló y la mujer quedó atrapada en medio de los barrotes. Al no poder liberarla, los polleros simplemente la abandonaron.

El hecho, ocurrido el pasado 2 de agosto, fue dado a conocer por jefe de la patrulla fronteriza, Aaron M. Heitke, a través de sus redes sociales.

This morning smugglers jacked a portion of the fence open to illegally cross an El Salvadoran into the U.S. When the jack slipped & pinned the woman, they abandoned her. #USBP, #EMS, #SDFD and #GN_Mexico_ responded and were able to free her. #FirstResponders #border #CBP pic.twitter.com/5eT6fq7A5a