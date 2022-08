Hijo de AMLO ejercería acción legal contra Xóchitl Gálvez.

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, podría ejercer acción legal en contra Xóchitl Gálvez, senadora del PAN.

El hijo del presidente lanzó la advertencia al tiempo de indicar que la razón sería por invadir propiedad ajena y no respetar su derecho a la privacidad.

"Me reservo el derecho a ejercer acción legal alguna contra usted. No pondré en riesgo la privacidad y la vida de mi familia", escribió López Beltrán en su cuenta en Twitter.

Al respecto, la senadora de Acción Nacional reconoció que ella estuvo en la llamada "Casa Gris" de Houston, Texas, la cual fue rentada por la familia del hijo mayor del presidente López Obrador.

"Sí, estuve afuera de la #CasaGris. Me responsabilizo de mis acciones, no como usted. Tenga agallas y asuma que incurrió en conflicto de interés al vivir en la casa de un alto ejecutivo de #BakerHughes, empresa que mantiene contratos millonarios con Pemex. Deje de victimizarse", señaló la legisladora.

Este lunes, López Beltrán acusó a la senadora Xóchitl Gálvez, y al equipo de la periodista Denise Maerker de ir a Houston con la intención de grabar su casa. "Se ve que no quieren dejar de molestar con lo mismo", dijo López Beltrán.

La periodista Denise Maerker dijo que ni ella ni su equipo fueron a grabar a la casa de López Beltrán. "No sé quién te esté grabando José Ramón porque ni yo ni mi equipo estamos, ni hemos estado, en Houston. Saludos".

Hoy el hijo mayor del Mandatario volvió a escribir una serie de mensajes a través de Twitter: "Señora @XochitlGalvez: Infórmese. La empresa Baker Hughes hizo un dictamen serio y profesional con un prestigioso despacho de abogados, donde con cualquier omisión o mentira pudieran ser castigados hasta con cárcel. Léalo y verá que no hubo nada raro en la renta de esa casa.

No esté husmeando por esos domicilios porque además de ser de mal gusto ir a espiar, se arriesga a una demanda o que la agredan por invadir o husmear en propiedad ajena. Las leyes en Texas como en el resto de los Estados Unidos son muy severas en esos casos.

López Beltrán consideró que la panista "no creo que sea tan mala persona", solo ignora muchas cosas y trata de hacer chisme y alboroto llamando la atención para sus fines políticos.

"Soy padre de familia, debe saber que con sus acciones pone en riesgo a mis hijos. Dedíquese a su vida y sea feliz. Sus acciones y comportamientos no llevan a un buen destino. Me reservo el derecho a ejercer acción legal alguna contra usted. No pondré en riesgo la privacidad y la vida de mi familia", advirtió.