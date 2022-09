Doodle de Google. ¿Quién es Gabriela Brimmer, la mexicana homenajeada con un doodle?

El doodle de Google conmemoró el aniversario número 75 del nacimiento de Gabriela Brimmer, escritora judía mexicana y activista por los derechos de las personas con discapacidad.

Gaby Brimmer nació el 12 de septiembre de 1947 en la Ciudad de México con parálisis cerebral tetrapléjica grave, pero su discapacidad no impidió que se convirtiera en una reconocida escritora, admirada incluso por Elena Poniatowska.

Elena Poniatowska recordó su legado literario y activismo social en un dossier para la revista Universidad Nacional.

Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz fue hija de Miguel y de Sari Brimmer, un acaudalado matrimonio judío que escapó de la Austria nazi antes del nacimiento de su bebé.

Gaby Brimmer nació en CDMX con parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal, por lo cual no podía hablar, tener expresiones o realizar algún movimiento corporal excepto por su pie izquierdo.

“Desde pequeña padeció parálisis cerebral, posiblemente causada por la mezcla del RH negativo de su mamá con el positivo de su papá, que pudo generar una lesión en el cerebelo y en los centros locomotores de ambos hemisferios cerebrales”, relató Elena Poniatowska.

“A pesar de su movilidad limitada Gaby logró valerse por sí misma con la ayuda incondicional de su nana, Florencia, y con el movimiento de su pie izquierdo: aprendió a usar la máquina de escribir, pintar y tejer”, agregó Poniatowska.

El interés por la escritura de Gaby Brimmer comenzó a corta edad gracias al apoyo de su maestra de primaria, Margarita Aguilar, y su maestro de lengua española en la secundaria, Jorge Aguilar Mora, quien la introdujo al género de la poesía.

La joven cursó tres semestres de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM de 1971 a 1972 y otros tres semestres de periodismo en 1974.

En 1979, Elena Poniatowska le ayudó a editar su primer libro “Gaby” una autobiografía, la cual despertó el interés del público por su poesía y su vida. Poco después publicó un libro de poemas y se comenzó a involucrar en diversos eventos culturales.

En total, Gabriela Brimmer escribió tres libros sobre su vida.

También colaboró en dos películas sobre su vida, “Gaby” y “True Story”, la segundo obtuvo un Globo de Oro y nominaciones al Óscar.

En 1987 el cineasta Luis Mandoki fue quien llevó su vida a la pantalla grande con un guion preliminar de la propia Elena Poniatowska, y finalizado por los guionistas Martín Salinas y Michael James Love con la ayuda de Gaby Brimmer.

La escritora también hizo importantes contribuciones a libros y películas que retrataron la vida de una persona con parálisis cerebral.

Gabriela Brimmer fundó la Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras (Adepam) en 1989 para dar asesoría, servicio médico y psicológico a personas con discapacidad además de promover sus derechos humanos.

Adepam también se dedicó a la alfabetización y formación de las personas con discapacidad a través del Sistema Abierto de Enseñanza.

Gaby Brimmer recibió la ‘Medalla al Mérito Ciudadano’ en 1995, y en 1997 fue nombrada ‘Representante del Comité de Mujeres con Discapacidad’ para Latinoamérica por parte de la Organización Mundial de Personas con discapacidad (OMPD).

