Un difícil panorama para 2023

MÉXICO.— Para el siguiente ejercicio fiscal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió no implementar una Miscelánea Fiscal para atraer la Inversión Extranjera Directa. No realizarla o generar cambios más profundos dirigidos a tener más ingresos tributarios es una mala noticia que se tiene desde el año pasado, dijo Alejandra Macías Sánchez, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

De acuerdo con El Economista, Alejandra Macías sostuvo, en entrevista, que al no haber cambios fiscales para el ejercicio fiscal 2023, resultará complicado realizarlos en el 2024 porque es año de elecciones federales y por lo tanto la siguiente administración tendrá un reto porque recibirá finanzas públicas con mayor deuda, con ingresos acotados y con necesidades de gasto bastante grandes.

“(En la siguiente administración) Tal vez sea el momento de decir que se haga una reforma fiscal que tanto se necesita”, comentó.

Nada significativo

En la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2023 no hay cambios significativos, la SHCP se limita a decir que se continuará con las prácticas para seguir disminuyendo evasión fiscal lo cual no está mal, pero sí se tiene que hacer un esfuerzo más grande para levantar el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), aumentar la base gravable, para que justo no estén exprimiendo a las mismas personas, dijo la experta.

En la ILIF, el gobierno federal ha propuesto recaudar más de 4.6 billones de pesos, esto es un aumento anual de 9.9% en términos reales y en donde el Impuesto sobre la Renta (ISR) será el eje de los ingresos tributarios.

La directora del CIEP subrayó que desde este año se ve cómo la recaudación del ISR es fuerte y por lo tanto esperan que para 2023 la recaudación del ISR no baje.

La SHCP prevé que este impuesto deje 2.5 billones de pesos para el siguiente año, es decir, un aumento de 15.4 por ciento.

La ILIF 2023 también detalla que se espera recaudar $278,412 millones de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles automotrices.