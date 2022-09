Vehículo oficial del Gobierno de México arrolla a ciclista y huye del lugar (Vídeo)

A través de redes sociales se difundió un vídeo en el que se puede ver cómo un vehículo oficial del Gobierno de México cruza de manera veloz una avenida, atropellando a un ciclista al que abandonó en el lugar.

Como se aprecia en las imágenes, el vehículo oficial llevaba la sirena encendida y aunque intenta evitar la colisión con el ciclista, finalmente lo alcanza y éste termina en el suelo. En unos segundos, la patrulla retoma y sigue su camino, dejando al ciclista en el lugar, a la vista de varios testigos.

El vídeo se difundió a través del usuario @repartidorr, quien reprochó a la jefa de gobernación Claudia Sheinbaum de "no proteger" la integridad de ciclistas y motociclistas. El material fue proporcionado por un motociclista que registró los hechos y se ofreció a compartir el clip al afectado para su respectiva queja ante las autoridades.

Al respecto, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, que fue etiquetado por el usuario en el vídeo, precisó que el vehículo no es utilizado por dicha dependencia, no obstante, deseó que el ciclista no tuviera lesiones graves de consideración.

Lamentamos los hechos y deseamos que el joven ciclista se encuentre bien.



Es necesario precisar que el vehículo involucrado no pertenece a la #SGIRPC; nuestras unidades están identificadas con una franja en la parte baja y los escudos del Gobierno de la Ciudad. pic.twitter.com/QcOk9Ic5l2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 15, 2022

Cabe destacar que el ciclista pudo levantarse por su propio pie y en apariencia no parecía tener lesiones de consideración, pese al impacto. No obstante, se desconoce si tomó alguna valoración médica o si presentó una queja ante las autoridades pertinentes en el caso.