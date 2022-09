Militarización en México: bloque opositor alista recurso contra la reforma

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El llamado Bloque de Contención en el Senado conformado por PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural alistan presentar una acción de inconstitucionalidad por reforma de ley que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y pedirán la suspensión provisional de este marco legal a la Suprema Corte de Justicia.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya, dijo en entrevista que dicha acción deberá presentarse en los próximos 15 días ante la SCJN y aseguró que la respaldarán los mismos diputados del PAN, PRD, MC e incluso del PRI.

Informó que también se solicitará al Poder Judicial Federal que dicte una suspensión provisional para evitar la entrada en vigor de estas reformas a cuatro leyes secundarias, para evitar su aplicación, toda vez que ya están contempladas en el Paquete Económico de 2023l.

La legisladora argumentó que esta medida de suspender la entrada en vigor de una ley, ya se concedió cuando se aprobó la reforma de austeridad para reducir los salarios de los servidores públicos que perciben más que el presidente, lo que la hizo inaplicable hasta que se resolviera el fondo del tema.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que los senadores tengan la misma actitud y hagan a un lado la politiquería, las banderitas partidistas y pongan por delante el interés de la gente.

Llamó a los legisladores de oposición a no ser hipócritas porque hay 19 estados donde al día de hoy hay más elementos de la Guardia Nacional, Defensa y Marina que Policías estatales.

“Y me llama la atención que los gobernadores no han expresado sus puntos de vista, de los que votan en contra. Cómo es ese doble discurso: ayúdame con elementos de Defensa y Marina, pero no quiero que sea legal”, dijo.