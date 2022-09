AMLO, presidente irresponsable por sus expresiones del Covid, cita revista científica

Expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son consideradas por la revista científica The Lancet como ejemplo de "declaraciones muy irresponsables" durante la etapa crítica de la pandemia de Covid-19.

En el informe "Lecciones para el futuro de la pandemia de Covid-19", el Comité de la nueva enfermedad de The Lancet evaluó la forma en la que los organismos internacionales y gobiernos nacionales y locales respondieron a la enfermedad surgida del virus SARS-CoV-2 y que ya dejó 6 millones 498 mil 747 defunciones en el mundo.

En el apartado "Ineficacia política generalizada" da ejemplos, tomados de textos periodísticos, de expresiones que diversos mandatarios emitieron al comienzo de la pandemia y son calificadas como "declaraciones muy irresponsables", que ignoraron la evidencia científica y "arriesgaban la vida de la población, con miras a mantener abierta la economía".

Un representa de una nación, administra, da tranquilidad y organiza a su país en tiempos difíciles, más sin embargo, distrae, pasea, hecha culpas y crea complot aqui un resumen Covid fest 2020 AMLO mi Rey#LordPresiDistractor pic.twitter.com/mVvrJNwmnB — Irashemita_tutu (@IrashemitaT) June 11, 2020

¿Cuáles son las declaraciones de AMLO señalas por The Lacent?

En el informe, el comité de The Lancet hizo referencias a expresiones que AMLO señaló en marzo de 2020, justo cuando la pandemia de Covid comenzaba a afectar al mundo.

La primera, se resume en un artículo del diario inglés The Guardian, ocurrió el 23 de marzo de 2020, cuando el presidente mexicano publicó un vídeo desde una fonda en Oaxaca.

"Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento se les va a decir cuándo hay que guardarnos, pero ahora todavía con sana distancia podemos seguir conviviendo", es uno de los comentarios marcados.

Va por enésima vez, ya se sabía de las terribles consecuencias del Covid en China y Europa.



Hablamos de Covid, NO de tuberculosis ¡concéntrate!



27/02/2020 primer caso Covid en México, 28/02/2020 AMLO minimiza la pandemia "que no era equivalente ni siquiera a la influenza” pic.twitter.com/XDSFQLSDBe — Alcor (@MI_NUEVO_CLON) July 7, 2022

Otras expresiones de AMLO sobre el Covid consideradas irresponsables

Otra de las declaraciones sobre la pandemia de Covid-19 que destacó la revista científica es: "no dejen de salir, todavía estamos en la primera fase (de contagios), yo les voy a decir cuándo no salgan".

Las otras declaraciones, extraídas de una nota de Los Ángeles Times y un artículo de opinión en The New York Times, se refieren que "Las pandemias… no nos harán nada" y a la serie de amuletos que AMLO presumió como parte de su protección contra el virus.

De acuerdo con cifras oficiales, al viernes 15 de septiembre de 2022, México contabiliza 7 millones 68 mil 348 casos de Covid y 329 mil 868 defunciones.

AMLO usó cubrebocas en su viaje con Trump y Jair Bolsonaro tiene COVID-19.

Empieza a remontar la temporada 7 del 2020. pic.twitter.com/LyyuZiAeDW — sailor psyduck (@sailor_psyduck) July 7, 2020

Otros presidentes que también minimizaron la pandemia del Covid

Otras expresiones recopiladas por medios y citadas por el Comité de The Lancet, son las de Donald Trump, presidente de Estados Unidos de 2016 a 2020, y de Jair Bolsonaro, mandatario de Brasil de 2019 a la actualidad, citó la-lista.com.

Entre las declaraciones de Trump que se recopilaron sobresalieron las de "va a desaparecer, un día, como un milagro desaparecer" o "cuando tenemos muchos casos, no lo veo como algo malo".

Mientras, en el caso de Bolsonaro, las frases mencionadas son: "para el 90% de la población, esto será un poco de gripe o nada" o "todos vamos a morir un día, todos aquí morirán. No tiene sentido huir de eso, huir de la realidad".