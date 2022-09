Alerta de tsunami en Michoacán tras temblor hoy 19 de septiembre 2022

COALCOMAN.- Después del temblor hoy 19 de septiembre 2022 de magnitud preliminar de 7.4 en escala Ritcher con epicentro a 63 km al sur de Coalcoman, Michoacán, el Sistema de Alerta por Tsunami de Estados Unidos emitió una alerta para la costa mexicana.

El temblor se sintió en Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero y Zacatecas.

Tsunami Info Stmt: M7.5 Near Coast Of Michoacan, Mexico 1105PDT Sep 19: Tsunami NOT expected; CA,OR,WA,BC,and AK



#NTWC