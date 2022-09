Joven asegura que 'Frida Sofía' sí existió, pero era un fantasma (VÍDEO)

CIUDAD DE MÉXICO.- En septiembre de 2017 el caso Frida Sofía se convirtió en tendencia en redes sociales y en uno de los símbolos de la tragedia que fue el sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de ese año.

Todo comenzó tras el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, donde el saldo mortal fue de 26 muertos, entre ellos 19 niños, lo cual enlutó a la capital, pero Frida Sofía ''apareció'' para dar una esperanza a la sociedad; el operativo para rescatar a la presunta menor fue transmitido en vivo y seguido minuto a minuto por diversos medios.

El rescate se alargaba, la menor no aparecía y, además no había una familia exigiendo o buscando a su hija, por lo que ahí comenzaron a surgir versiones de que Frida Sofía no existía. Después el entonces subsecretario de Marina, Enrique Sarmiento Beltrán, llegó hasta la zona donde estaban ubicados los medios de comunicación dio un mensaje a los medios.

“Queremos puntualizar que con la versión que se sacó, del nombre de una niña, no tenemos conocimiento. Nunca tuvimos conocimiento, nunca tuvimos conocimiento de esa versión, y creemos, no creemos, estamos seguros, de que no fue una realidad”, dijo, y luego explicó que tras cotejar información con la secretaría de Educación Pública, con la delegación (municipio) y la escuela, todos los niños estaban en sus casas, en el hospital o entre los 19 pequeños fallecidos.

Sismo en México en 2017: ¿Frida Sofía era un fantasma?

A cinco años de aquella tragedia, una joven usó su cuenta de TikTok para asegurar y explicar porqué Frida Sofía sí fue real pero se trató de un fantasma; la joven aseguró que dicha alma se hacía presente desde el 2012 cerca de su casa.

La usuaria @aleeydea compartió un vídeo donde explica que ella jamás ha creído en Televisa, pero aseguró que para este caso, piensa que decían la verdad, y aseguró que no se trataba de una niña viva, sino de un fantasma.

Ella relata que vivía en un edificio que se encuentra frente al colegio Rebsamen, ubicado en la Ciudad de México y que en distintas ocasiones tuvo encuentros con Frida, y no solo ella, sino también su familia.

Recordó que antes del terremoto salió de viaje y le pidió a su abuelo que cuidara de su perro. Debido a que su perro no es muy sociable, le pidió que lo sacara a pasear en la madrugada, entre la 1:00 o 2:00 am. y así poder evitar problemas con otras personas. Entonces su abuelo presenció a una niña completamente blanca.

En otro momento la mamá de la joven se encontraba en el estacionamiento del edificio, había también un pasillo largo y una fuente, que fue en donde tuvo contacto con ella y posteriormente le contó al resto de su familia.

La usuraria contó que ella se asomó por la ventana, la cual tiene vista precisamente al estacionamiento y a la fuente y también ella pudo ver al fantasma de la niña que ella cree que es Frida Sofía .