Embajador de EE.UU 'declara' presidenta a Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- El embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, se refirió como “Presidenta” a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aunque corrigió rápidamente su error.

La confusión se dio durante una conferencia de prensa para dar a conocer los avances de la obra de la nueva Embajada de Estados Unidos, cuando Ken Salazar llamó presidenta a Claudia Sheinbaum al hablar sobre la fecha de apertura del proyecto.

“Todavía no tenemos el día fijo cuándo se va a abrir, pero ojalá con la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno aquí y los vecinos vamos a llegar a un tiempo donde sí se puede abrir ya, ojalá”.

En el evento para anunciar los avances en la construcción de la nueva embajada de #EUA en #México, el embajador Ken Salazar, llamó "presidenta" a @Claudiashein pic.twitter.com/U007qyow2C — Azucena Uresti (@azucenau) September 20, 2022

Tras su declaración, la prensa cuestionó al embajador si llamó presidenta a Claudia Sheinbaum en referencia a las elecciones presidenciales de 2024, debido a los rumores de que la jefa de Gobierno podría ser elegida como candidata de Morena.

“No, no, no, yo no me meto en eso, yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas, ¿no? Municipales”, dijo Salazar al aclarar que se refería al termino presidenta municipal, no federal.

“Porque la Ciudad de México tiene lugar único que es gobernadora, pero también alcalde es jefa. Yo nada más le digo jefa. En la política de México no me voy a meter yo”, agregó el embajador de Estados Unidos.

Lilly Téllez responde a error de Ken Salazar por llamar presidenta a Claudia Sheinbaum

Lilly Téllez, senadora del PAN, reaccionó al error de Ken Salazar de nombrar “presidenta” a Claudia Sheinbaum durante un acto público en la Ciudad de México.

“Claudia Presidenta solo en sueños, por un involuntario tropezón diplomático... Mexicans know better Mr. Ambassador”, escribió Lilly Téllez en su cuenta oficial de Twitter.

La panista respaldó la crítica de que el error de Ken Salazar ocurre en un momento de posible ascenso político para Claudia Sheinbaum, señalada como una de las “corcholatas” que estarían compitiendo por la próxima candidatura a la presidencia de Morena.

