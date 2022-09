AMLO pide consulta para mantener al Ejército en las calles. Fecha, preguntas y qué dice la ley al respecto

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una nueva consulta ciudadana, ahora para determinar si mantener al Ejército en las calles realizando labores de seguridad pública hasta 2028 o no.

La propuesta de extender el plazo durante el cual los militares estarían apoyando en tareas de seguridad pública, mientras se consolida el paso de la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional, fue hecha originalmente por la diputada del PRI, Yolanda de la Torre.

“Yo me quedé pensando ayer que lo mejor era hacer una consulta a los ciudadanos, que no sea un asunto cupular […] Que la gente decida, claro, que tengamos tiempo para debatir, para seguir dando información los que están a favor, los que están en contra y que no sea un asunto cupular”, afirmó AMLO.

La propuesta fue aprobada sin cambios por la Cámara de Diputados y enviada al Senado de la República para someter a votación, sin embargo, el 21 de septiembre fue regresada a las comisiones al no alcanzar los votos necesarios para su aprobación.

Consulta popular para mantener al Ejército en las calles ¿Cuáles son las preguntas?

Durante su conferencia mañanera del 23 de septiembre, el presidente López Obrador propuso someter a consulta popular el mantener a elementos de las Fuerzas Armadas en las calles realizando tareas de seguridad pública.

AMLO también presentó su propuesta para las tres preguntas de la consulta ciudadana, entre las cuales incluye la integración de la Guardia Nacional a Sedena pese a que dicha reforma ya fue aprobada en Congreso y puesta en vigor desde el pasado 10 de septiembre.

¿Estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?

¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo 2024?

¿Cuál es tu opinión, que la Guardia Nacional pase a formar parte de Secretaria de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaria de Gobernación o de Seguridad Pública?

¿Cuándo será la consulta para mantener al Ejército en las calles?

El mandatario señaló que le gustaría que la consulta para mantener al Ejército en las calles se promueva todo lo que resta del año y se lleve a cabo a principios de 2023.

"Y también con libertad a los legisladores, que si ellos resuelven votar en 10 días, 15 días, que lo hagan […] yo era partidario de que se votara con la idea de que yo iba a volver a insistir porque no la iba yo a dejar así, a la primera, porque es un asunto muy, muy, muy importante”.

“Ya no quiero García Lunas, con todo respeto, Palominos. No quiero la formación que se tenía en el Cisen […] sin ninguna formación en materia de seguridad pública, sin profesionalismo, sólo por influyentísimo llegaron a situarse como jefes y volaron derechos humanos y nos llevaron a guerras y a pérdidas de vidas humanas y desaparecidos, y a la corrupción”, agregó.

INE no realizaría consulta sobre las Fuerzas Armadas

En su conferencia de prensa, AMLO señaló que la consulta sobre las Fuerzas Armadas no sería realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), por el contrario buscaría un mecanismo legal para llevarla a cabo, sugiriendo que sea la Secretaría de Gobernación la encargada de realizarla.

“No encuesta porque se pueden hacer las dos cosas, encuesta, pero al mismo tiempo que se le preguntó a la gente. Y no nos va a costar porque vamos a participar todos y que participe la gente, que nos ayude la gente y que se pueda votar en casillas y también de manera electrónica", expresó el mandatario.

AMLO agregó "que también se puedan aplicar dos, tres encuestas en su momento y recoger la opinión de todos para no estar supeditado a intereses de grupos y que sea el pueblo el que decida”.

¿Qué dice la Ley Federal de Consulta Popular?

La ejecución de la nueva consulta popular propuesta por AMLO sobre la permanencia del Ejército en las calles está sujeta a la Ley Federal de Consulta Popular.

La mencionada legislación señala que solo pueden ponerse a consulta temas de trascendencia nacional o regional, esto significa que deben impactar a una parte significativa de la población.

Sin embargo, no pueden incluir preguntas sobre la seguridad nacional, la organización, funcionamiento o disciplina y entrenamiento de las Fuerzas Armadas.

Tampoco “podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”.

La ley también excluye temas sobre la permanencia en el cargo de servidores públicos de elección popular, materia electoral, sistema financiero, Presupuesto de Egresos de la Federación, gastos e ingresos y obras de infraestructura en ejecución así como principios en el artículo 40 de la Constitución Mexicana.

La consulta puede ser solicitada por el presidente, integrantes de ambas Cámaras del Congreso (si reúnen el equivalente al 33% de los integrantes) y ciudadanos, y enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar la constitucionalidad del tema.

La petición debe tener nombre y firma del solicitante, propósito de la consulta y argumentos que respalden la trascendencia del tema así como la propuesta de pregunta. Solo puede formularse un cuestionamiento en la petición de consulta popular.

La pregunta única debe emplear un lenguaje neutral, sencillo, que carezca de contenidos tendenciosos y juicios de valor y debe ser formulada de manera que dé una respuesta categórica positiva o negativa.

Cuando la propuesta de consulta popular provenga del Poder Ejecutivo, debe ser enviada directamente a la SCJN para determinar su constitucional en un plazo no mayor de 20 días naturales así como determinar la validez de la pregunta.

Por último, la ley estipula que el INE será el encargado de llevar a cabo la consulta popular, y si participa al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado es considerado vinculante para los poderes Ejecutivo, Legislativo y autoridades competentes.