Lalo España critica a AMLO: ''Uno de los peores gobiernos''. Así reaccionaron los ''amlolovers''

Lalo España, el comediante de la serie "Vecinos", de nueva cuenta criticó con dureza al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la forma en la que lleva las riendas de México y también a quienes alaban al político tabasqueño.

Por medio de un vídeo que publicó en su cuenta de Twitter, el también intérprete de varios personajes en el programa "El privilegio de mandar" recibió diversas reacciones de los usuarios de red social, la mayoría a favor, aunque los "amlolovers" no escatimaron en expresiones subidas de tono y color para denostar al detractor de AMLO.

No es la primera ocasión que el actor se manifiesta en contra de las acciones y políticas que encabeza AMLO y su proyecto al que llama Cuarta Transformación.

Grupo Megamedia informó en junio de 2021 que publicó un vídeo en el que afirmó que se arrepentía de votar por el Presidente, e incluso recibió amenazas de muerte.

En esta ocasión, por medio de Twitter Lalo España escribió: "se tenía que decir y se dijo: este es uno de los peores gobiernos que hemos tenido. ¡Qué tristeza, siendo México un país con gente tan valiosa y tantas maravillas! Si me muero, los quise".

En la grabación que publicó el jueves 1 de septiembre pasado, mismo día en el que AMLO ofreció su Cuarto Informe de Gobierno, el famoso recordó que ya antes había hecho una publicación donde manifestó su punto de vista del Presidente.

Se tenía qué decir y se dijo: Este es uno de los peores gobiernos que hemos tenido. ¡Qué tristeza siendo México un país con gente tan valiosa y tantas maravillas! Si me muero los quise… pic.twitter.com/rf3jYuRcmO

En este nuevo vídeo, Lalo España indicó que en ese momento mucha gente se identificó con él: "me dijeron 'estamos desesperados por los medicamentos para los niños con cáncer, la corrupción, sí, han habido muchos sexenios muy malos, pero este es el peor de todos'".

También dijo que recibió comentarios e insultos de los seguidores de AMLO "y del típico chairo agresivo, intolerante, ciego o como le quieran llamar; ataca con una ortografía espeluznantemente surrealista y lo sostienen diciendo 'qué pedo pinche Televiso, por qué no dijiste nada en otros gobiernos'".

Pues tú presidente favorito ha cambiado mucho su opinión sobre televisa. En fin, no hay más ciego que el que no quiere ver. Buenos deseos para ti. https://t.co/zhuRYobcke

El polifacético actor explicó que en su canal de YouTube "Garnacha Channel" hay un vídeo en el que también juzgaba el gobierno del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ya que él está en contra de la corrupción y las injusticias sin distingo de color o partido.

"Pero quien no se dé cuenta de lo lamentable que está políticamente hablando nuestro país, de verdad que está ciego, se cayó de niño, lo pisó un caballo, lo patearon o algo está muy mal. México y este gobierno están de la chi$%&#, con todo respeto o sin ningún respeto".