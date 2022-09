COAHUILA.— Hace un mes los mineros que trabajaban en El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, se presentaron al trabajo sin imaginar que sería su último día... Ahora Fernando Pompa, uno de los cinco mineros que a base de lucha y esfuerzo salvaron su vida tras el colapso de la mina en Sabinas, Coahuila, relató la tragedia que ocurrió el 3 de agosto y que sigue afectando a los familiares de los mineros atrapados.

Mineros de Coahuila "desde el primer día todos se ahogaron" afirma sobreviviente

En entrevista con Milenio, el minero sobreviviente narró que el 3 de agosto comenzó como cualquier otro día de trabajo, sus compañeros y él bajaron y "todo normal", pero 30 días después todo ha cambiado y aquel día de trabajo se ha convertido en una experiencia dolorosa.

“En la mañana fue un día común y corriente cómo cualquier otro día de trabajo… bajamos y normal, trabajando, lo único extraño es que íbamos avanzando muy rápido, había un poco de agua en los lugares, normal..." inició relatando Fernando.

"Iba a medio camino a entregar mi carretilla y el estruendo ese, que pensé que era una manguera o una llanta de carretilla porque se dio un tronido enorme, pero lo extraño es que era mucho aire, demasiado aire y si me alertó un poco, pero seguí como si nada.", detalló Pompa.

El minero quien también estuvo trabajando en El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, mencionó que siguió trabajando como si nada, pero de repente un compañero llamado José Luis le dijo que corriera pues había mucha agua.

"Al momento de llegar a la plancha estaba un compañero ahí formado con su carretilla, le decíamos (Rogelio Moreno), me pregunta por su hijo: ¿dónde está José, José, dónde está?, José está allá abajo, le dije… él salió a correr, a buscar a su hijo en contra del agua. Ya no lo volví a ver, ni a mi compañero que me avisó (José Luis) ya jamás lo volví a ver", agregó con gran pesar el minero.

Sobreviviente confiesa: "ahora sí puedo decir que todos los mineros de Coahuila se ahogaron; nos lo guardamos"

Fernando Pompa, también comentó que logró llegar junto con su compañero Héctor Díaz a la plancha, pero había 60 metros hasta el exterior, por lo que comenzaron a escalar juntos.

"Recuerdo que el agua me cubrió varias veces, me quedé abajo, pero mi afán de ver a mi familia en esos momentos; nada más tenía la imagen de mi esposa y de mi niña, de que: yo tengo que salir, tengo que volver a verlas ", externó el sobreviviente.

Asimismo, señaló que cuatro mineros se encontraban en el hoyo, subiendo poco a poco hasta con el agua y a unos metros de la salida les arrojaron una cuerda.

"Cuando salí ya había un montón de compañeros del otro pozo enseguida, me sientan y me dicen: se ahogaron todos güey, todos se ahogaron", argumentó el testigo del trágico hecho registrado en Coahuila.

Con mucho dolor, pero muy seguro de lo que menciona, el minero sobreviviente Fernando Pompa apuntó que desde el primer día sabían que sus compañeros se habían ahogado.

"Ahora sí puedo decir; desde el primer día, pero por respeto, por la religión, por la fe, nos lo guardamos. Había una esperanza qué hubiera una burbuja de aire, pero muy en el fondo sabíamos que no”, lamentó el entrevistado.

El minero sobreviviente admitió que todavía sufre secuelas psicológicas como pesadillas y está apoyándose en la religión, pero con todo su pesar ahora trabajará en la excavación del tajo, junto con los otros cuatro que lograron salir ese día.