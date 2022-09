Gerardo Fernández Noroña critica uso de cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO .- Al posicionarse a favor de la eliminación del horario de verano que se logró en la Cámara de Diputados, el diputado Gerardo Fernández Noroña criticó el uso de cubrebocas ante la pandemia por Covid-19.

En Tribuna, el aspirante presidencial que se ha manifestado en varias ocasiones en contra de la medida, refirió que va a llegar el momento en que también se haga un estudio "del daño del uso de cubrebocas".

"Hoy todavía, la Secretaría de Educación Pública emite un resolutivo de que es obligatorio, cuando en el país no es obligatorio. La OMS y la propia Secretaría de Educación Pública dice: ‘los niños menores de seis años no deben usarlo’. "¡Ah, pero ahí llevan a las instancias infantiles a los niños con cubrebocas, eso sí, de colorcitos y boberías, sin darse cuenta que le están haciendo un daño a la oxigenación, que le están matando neuronas, que sus pulmones están en formación y desarrollo!".

"A ver cuándo ya, compañero Presidente, paremos la locura de las medidas por la llamada emergencia sanitaria, ya no se justifican, ya no es necesario", expresó el aspirante presidencial para 2024.

Reprochó que en México el uso del cubrebocas no ha sido obligatorio sino voluntario, pero algunos, como aerolíneas, "lo han impuesto de manera obligatoria, que es una verdadera necedad". "No quiero pensar que tengamos que traer una iniciativa para quitar todas esas medidas que además ya no se justifican", agregó.

