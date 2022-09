López Obrador anticipa información sobre un plan para frenar la inflación

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este viernes, durante su acostumbrada conferencia de prensa mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que, como parte de un plan para frenar la inflación, el próximo lunes presentará un paquete de 24 productos de la canasta básica, incluida la tortilla, los cuales tendrán precios bajos hasta febrero de 2023.

El plan será presentado el lunes en Palacio Nacional, con empresarios y comerciantes de diversos sectores, dijo el mandatario.

“Estamos también impulsando la producción (de maíz) y se tiene este compromiso de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz, incluso estamos buscando la posibilidad de que baje, todo esto va a ser temporal, transitorio, esperemos que se controle pronto y estamos definiendo un plazo hasta febrero del año próximo“, comentó.

Buscan un acuerdo para bajar el precio de la tortilla

El presidente López Obrador explicó que en el paquete de básicos se incluye un precio bajo a la tortilla, que se está acordando con los empresarios.

“Lo que pasa es que ese acuerdo de tener un precio bajo a la tortilla, como a 24 productos, que van a tener precios bajos, no controlados, no precios impuestos, si no es un acuerdo que están ayudando, cooperando los productores, distribuidores, comerciantes aquí van a venir todos el lunes, ahí va la tortilla, pero, es la tortilla que se vende en los supermercados y el porcentaje que se consume de tortilla en los supermercados es muy reducido, la mayoría de la gente compra la tortilla en las tortillerías".

Comprometidos a no aumentar el precio de la tortilla

El mandatario afirmó que las dos principales empresas que comercializan el producto en el país hicieron el compromiso de no aumentar el precio y “se está buscando la posibilidad de que baje".

López Obrador aseguró que los precios internacionales del maíz están bajando, lo que ayuda a frenar el costo de este alimento básico en la dieta de los mexicanos.

Frenar la inflación, el gran pendiente del Gobierno

Admitió que el gran pendiente de su gobierno sigue siendo frenar la inflación; sin embargo, se dijo contento porque está creciendo el número de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que “la economía está creciendo y es muy importante que haya trabajo".