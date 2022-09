Bailarina sufre accidente en Colima y nadie la ayuda (VÍDEO)

Una bailarina sufrió un accidente al caer de las alturas mientras hacía una presentación en un restaurante de Comala en Colima y si bien fue demasiado impactante, lo que más llamó la atención fue la reacción del público, ya que nadie se paró para ayudarla tras la caída. Esto fue lo que sucedió.

Bailarina cae desde las alturas en Colima y nadie la ayuda

A través de un vídeo que publicó un usuario en Twitter, se aprecia como dos bailarines, un hombre y una mujer, realizaban un presentación acompañados de una banda de música. Todo iba bien hasta que en una de las acrobacias del baile, la joven cae desde las alturas y nadie la ayuda.

El accidente ocurrió mientras tocaban "I will always love you" de Whitney Houston y una vez que ella cae, su pareja se acerca para poder ayudarla, pero la canción siguió y nadie hizo nada.

Así cayó desde las alturas una bailarina acróbata ayer durante una presentación en el restaurante Don Comalón, en Comala, Colima.



Los músicos y la cantante continuaron con el show mientras la mujer yacía en el piso sin que nadie se acercara pronto a auxiliarla. pic.twitter.com/YgvSrOpV1L — Oscar Adrián Luna (@OscarAdrianL) September 2, 2022

Usuarios reacciona a caída de bailarina en Colima

La reacción del público y de los músicos que estaban tocando con ella fue la que indignó a los internautas, pues tacharon de insensible y poco empáticos a todos los que estaban presentes. La gente no encuentra explicación por la cual no se acercaron a ayudarla después de que vio que fue una fuerte caída. Algunos de los comentarios en redes sociales fueron:

“No sé qué es más triste, la no reacción de los compañeros o la indiferencia del público que como si fuera algo normal ni se inmutan por pedir ayuda o brindarla, el México de nuestros tiempos ahora se entiende tantas cosas”; “Increíble la pasividad del público. Y todavía aplauden”; “Que falta de empatía".

Cabe mencionar que el mismo usuario de Twitter compartió que la bailarina afortunadamente se encuentra bien y el accidente no pasó a mayores, sin embargo, es lamentable ver la manera en la que las personas reaccionan (o no) a este tipo de situaciones.