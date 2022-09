Concursa el INE 194 plazas de Servicio

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, convocó a ciudadanos a participar en el concurso público para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, cuya convocatoria correspondiente al periodo 2022-2023 se acaba de emitir para ocupar 194 plazas vacantes.

En un video publicado en redes sociales, el consejero presidente del INE aseguró que “esta es una oportunidad idónea para ingresar al que muy probablemente es el mejor servicio civil de carrera que existe en el Estado mexicano, e integrarse a una de las instituciones nacionales más nobles, profesionales y que más confianza genera entre la ciudadanía”.

Afirmó que si algo ha hecho bien México en las últimas décadas es construir un Sistema Electoral Profesional eficiente y ciudadano, “y una de las piezas fundamentales del mismo es precisamente su Servicio Profesional Electoral, al que llamamos ‘la columna vertebral’ del sistema electoral de nuestro país, mismo que garantiza legalidad, certeza, transparencia, equidad y calidad técnica en todos nuestros procesos democráticos”.

Lorenzo Córdova destacó que el concurso público que lanza la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional permite al INE renovar sus plazas y atraer nuevos talentos a partir de criterios de profesionalismo, capacidad e integridad.

Además, subrayó que se propicia la paridad entre los géneros con medidas como el concurso reservado exclusivamente para mujeres en determinadas plazas.

Explicó que el proceso incluye un examen de conocimientos aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, que en este año se llevará al cabo durante el mes de octubre y que permitirá identificar a las personas mejor calificadas para ocupar alguna de las 194 plazas vacantes.

“Obviamente en el concurso público queda prohibida toda forma de discriminación dada por razones de sexo, género edad, discapacidad, religión, estado civil, origen étnico, condición social, orientación o preferencia sexual, así como estado de salud, embarazo o cualquier otra circunstancia o condición que pudiera generar menoscabo en el ejercicio de los derechos”, enfatizó.

Detalló que entre los requisitos principales se establece que los aspirantes deberán tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; no ser militante de ningún partido, no haber sido candidata o candidato por algún partido en los últimos tres años y no haber formado parte de la dirigencia nacional, estatal o municipal de algún partido político ,además de llevar a cabo el trámite de inscripción, en tiempo y forma.