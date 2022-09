Felipe Calderón agradece disculpa de Presidencia tras error de García Vilchis

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Presidencia de la República ofreció disculpas por una información errónea que Elizabeth García Vilchis presentó el miércoles pasado, acerca de un tuit del expresidente Felipe Calderón sobre un video de derrame de aguas negras supuestamente ocurrido en Acapulco, Guerrero, y ella dijo que se trataba de una playa de España, el exmandatario agradeció la aclaración; sin embargo, se disculpó tras no tratarse de un video actual.

Por medio de Twitter, Calderón agradeció la aclaración y reveló que "honestamente me sorprende" tras las disculpas de Presidencia.

"Agradezco esta aclaración. Honestamente me sorprende. Tomé el video de una publicación que encontré en Instagram, como dije. A mi vez, me disculpo si, aún tratándose de Acapulco, no fuese un video actual. Ojalá se produzcan más intercambios cómo éste y así rescatemos la verdad", se lee en el tuit.

Agradezco esta aclaración. Honestamente me sorprende. Tomé el video de una publicación que encontré en Instagram, como dije. A mi vez, me disculpo si, aún tratándose de Acapulco, no fuese un video actual. Ojalá se produzcan más intercambios cómo éste y así rescatemos la verdad. pic.twitter.com/3X7ryNjB65 — Felipe Calderón uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@FelipeCalderon) September 4, 2022

En un comunicado difundido el sábado por la noche en la cuenta oficial de Twitter de la sección "Quién es quién en las Mentiras de la Semana", se indica que el pasado miércoles 31 de agosto en la sección se mostró un vídeo difundido en la cuenta de Twitter de Felipe Calderón quien criticaba un derrame de aguas negras en la bahía de Acapulco, Guerrero, pero sin detallar la fecha en que habría ocurrido.

¿Qué decía el vídeo?

Ese día García Vilchis acusó al exmandatario de mentir y de que "no pierde ocasión para golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque para ello tenga que mentir un día sí y el otro también". La funcionaria federal aseguró, que el video difundido no era reciente y que no fue grabado en Acapulco, sino que en una playa de España.

"El video no es reciente ni es de Acapulco, se trata de un video publicado el 9 de julio de 2020 por la fundación Ecomar y el derrame de drenaje sobre la playa no ocurrió en México, sino en una playa de España", afirmó.

Sin embargo, Presidencia de la República rectificó y tuvo que admitir que el video sí ocurrió en Acapulco. "El compromiso del gobierno de México es por el derecho a la información veraz para todo el pueblo es por ello ofrecemos una disculpa y realizamos esta aclaración", señala el comunicado.