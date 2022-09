García Harfuch estuvo en Iguala

El periódico El País publicó dos minutas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que acreditan la asistencia del actual secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX, Omar García Harfuch, a Iguala, Guerrero, los días 7 y 8 de octubre del 2014, a una reunión con los responsables militares y civiles de investigar la desaparición de 43 normalistas ocurrida el 26 de septiembre del 2014.

De acuerdo con Aristegui Noticias los documentos mostrados por el diario español sitúan a García Harfuch en Iguala, Guerrero, el mismo en que se celebró la reunión que, se acusa, sirvió para “fraguar” la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, según la declaración ministerial que la Fiscalía General de la República (FGR) utilizó para imputar los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia al exprocurador Jesús Murillo Karam, imputación que actualmente lo tiene sujeto a prisión preventiva.

Según los documentos de El País, la Sedena no registró ninguna intervención de García Harfuch en el marco de las “junta de autoridades” realizadas los días 7 y 8 de octubre de 2014.

La divulgación de ambas minutas en poder del medio pone en entredicho el mensaje del mismo secretario de Seguridad, que negó de forma categórica haber participado en cualquier tipo de reunión para “fraguar la verdad histórica”.

“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días”, escribió Harfuch en su cuenta de Twitter el pasado 22 de agosto.

No obstante, en su mensaje distribuido en su cuenta de Twitter, García Harfuch no fue específico sobre su presencia en Iguala el 7 de octubre de 2014, ubicación que ya no puede negar con las minutas obtenidas por el reportero Pablo Ferri.

Según la nota del periódico ibérico, existen dos minutas de “juntas de autoridades” celebradas en las instalaciones del 27o. Batallón de Infantería que se ubican en Iguala los días 7 y 8 de octubre del 2014.

En ambas aparece el nombre de Omar García Harfuch como comisario de la Gendarmería Nacional junto a otras 17 personas, incluyendo al extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien fue designado por Murillo Karam como el director de la investigación en el caso de los normalistas.

Zerón de Lucio también es señalado por los delitos de tortura y desaparición forzada de personas en la misma carpeta de investigación que Murillo Karam, por lo que cuenta con una orden de aprehensión que no se ha podido ejecutar, ya que decidió refugiarse en Israel.

En la audiencia inicial que concluyó con la vinculación a proceso del extitular de la PGR en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, Bernardo Cano Muñozcano, entonces secretario particular de Tomás Zerón, aseguró que el 7 de octubre de 2014, bajo la dirección del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, se llevó a cabo una reunión para “fraguar la verdad histórica” sobre el caso de los estudiantes.

Agregó que solo participaron mandos de la PGR como el propio Zerón de Lucio; el exdelegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez; del exdirector de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, y del extitular de la Unidad Antisecuestros de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, también prófugo de la justicia por imputaciones similares a las que enfrentan Tomás Zerón y Jesús Murillo Karam.

Por parte de la Policía Federal, Cano Muñozcano dijo que también participó Omar García Harfuch, quien ha declarado públicamente que ya estaba comisionado en Michoacán cuando ocurrió el secuestro y desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Según las declaraciones de Cano Muñozcano, quien se acogió a un criterio de oportunidad tras admitir que grabó los videos de las presuntas confesiones a cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que fueron detenidos por la PGR y la Marina el 27 de octubre de 2014, esa reunión del 7 de octubre del 2014 comenzó con una amplia participación de autoridades, pero posteriormente se restringió con la llegada del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

Fue con la llegada del mandatario de Guerrero que habría comenzado la reunión para urdir el montaje de la llamada “verdad histórica” entre los altos mandos de la PGR y otras instituciones. Según Bernardo Cano, García Harfuch sí habría estado presente.

Sin embargo, el testigo aclaró que cuando apenas comenzaba la reunión, les pidieron retirarse a los mandos medios y bajos, por lo que ya no pudo escuchar los detalles del cónclave que narró a la Fiscalía General de la República.