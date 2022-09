Bailarines mexicanos están varados en aeropuerto de Bulgaria; directivo los estafó

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de la compañía de danza folclórica San Marcos se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional de Sofía, en Bulgaria, tras ser víctimas de una presunta omisión de la Federación Mexicana de Artes (Femexart).

Gustavo Serralde, director de la compañía de danza, dio a conocer en redes sociales de la agrupación la serie de irregularidades que junto a 17 compañeros ha vivido en los últimos días.

De acuerdo a lo informado, la Femexart invitó a la compañía San Marcos al festival internacional de folclor que realiza desde el 23 de agosto y hasta el 11 de septiembre en varios países de Europa. Para confirmar su participación la compañía San Marcos dio a Femexart y a su director Luis Adrián Mora Fuentes un adelanto de 750 mil pesos, que no se usaron.

Gustavo Serralde relató que desde el primer vuelo de la compañía, de Ciudad de México a Cancún, hubo problemas.

Adrián Mora, denunció, no pagó los vuelos de los 18 bailarines por lo que ellos mismos tuvieron que comprarlos el mismo día bajo la promesa de que el dinero les sería devuelto después. Ya en Cancún tenían previsto volar a Bruselas pero los boletos de cuatro bailarines no pasaron.

''Luis (director de Femexart) no contestaba mensajes ni llamadas. Nos dejó tirados, él aseguró haberlos pagado (los vuelos), pero en la aerolínea Tui Fly nos mostraron cómo esos boletos no existían y no habían sido pagados”, relató Serralde.