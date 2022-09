Influencer responde a chef mexicano tras 'burlarse' de ella: ''¿Crees que necesito comer gratis?''

MÉXICO.- En junio pasado, el chef mexicano Édgar Núñez se vio involucrado en una polémica junto a la influencer colombiana Manuela Gutiérrez cuando esta le ofreció un intercambio de publicidad a cambio de una cena gratis, situación que indignó a Núñez y él se encargó de exhibirla.

Cuando el tema se hizo viral, muchas personas dieron su opinión de lo ocurrido, algunos se burlaban de la joven por ''pedir comida gratis'', mientras que otros mencionaban que el intercambio era ''ganar-ganar''; para esas mismas fechas una joven llamada Marta Maria Santos subió un video en TikTok hablando sobre la polémica, pero pasó 'sin pena ni gloria', pero hace unos días, el mismo cocinero quien le contestó.

¿Qué dijo Édgar Núñez sobre la influencer?

En su cuenta de TikTok, que cuenta con más de 771 mil seguidores, Édgar hizo un video a dúo con una joven influencer de origen cubano radicada en Colombia llamada Marta María Santos, donde ella hablaba de la labor de las y los creadores de contenido a la hora de comer ‘gratis’ en un restaurante.

En esta videorespuesta, el chef se ríe de la explicación que ofrece la joven, quien al inicio de su video dice que ‘comer gratis sí es un trabajo’, y da las razones del porqué.

La joven afirmó que ella nunca iría a comer al restaurante del chef mexicano por su falta de humildad, aunque tuviera mil estrellas Michelin y estuviera en el top 50 de los restaurantes más famosos del mundo. Además, señaló que el chef trató mal al gremio de los creadores de contenido.

‘'No les gusta al gremio de los influencers que nos traten mal. Y sí, hay muchas compañías que le pagan una suma bastante considerable a las influencers por comer en sus restaurantes; es decir, no solo les dan de comer gratis sino que les pagan por eso”, expresó Santos.

Al parecer, el cocinero mexicano descubrió hace unos días aquel video dirigido a él, donde le respondió a la joven cubana que no le alcanzaría para comer en su negocio, y corrigió su pronunciación sobre las estrellas Michelin.

“Jajaja, ¿y tú eres? Se llaman michellin, no ‘michelline’, y sí, estoy en el top 50. No podrías venir por qué no te alcanza”, respondió Núñez, incluso tratando de corregir la pronunciación de la influencer.

Influencer responde a Édgar Núñez: ''Mira mi casa''

Con el resurgir del tema en redes sociales, la joven creadora de contenido en TikTok hizo un nuevo video respondiendo a todos los comentarios que ha recibido a raíz de que Édgar Núñez le respondió el video inicial.

En el clip de un minuto y medio de duración, explica que ella en ningún momento contactó al mexicano para solicitar comida gratis a cambio de publicidad, e incluso aclaró que ella ni siquiera realizaba ese tipo de contenido.

“Lo único que hice fue dar mi punto de vista y defender la posición de la chica ‘Manu Guti’ que ella sí se dedica a ese tipo de cosas”, explicó. Además, comentó que ella no necesitaba pedirle comida gratis a él o a cualquier otro restaurante.

“Para los que dicen que soy una vividora, una ‘lambuci’ y que por favor reúnan para darme un pedacito de pan... Creo que soy bastante humilde pero mira la casa donde vivo... ¿Crees que yo necesito ir a comer gratis a donde el chef? No, no me parece”, dijo Santos.