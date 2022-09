María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido, acusa a gobernador de Oaxaca de proteger a su agresor

OAXACA.- El caso de María Elena Ríos, fue revivido en la Cámara de Diputados cuando la saxofonista atacada con ácido se presentó ante los legisladores para denunciar la inacción de las autoridades de Oaxaca en la búsqueda de su atacante por su presunta conexión con el gobernador Alejandro Murat.

Por invitación de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, la saxofonista denunció la presunta complicidad de las autoridades para proteger a su expareja sentimental y responsable de su ataque, Juan Antonio Vera Hernández, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Juan Antonio Vera Hernández es hijo del exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Juan Antonio Vera Carrizal y de acuerdo a María Elena Ríos, el propio fiscal General de Oaxaca, Arturo Peimbert, le aseguró que no sería detenido para evitar problemas con el gobernador Alejandro Murat.

“Que no se haría justicia en el intento de feminicidio en mi contra porque Juan Antonio Vera Carrizal es prestanombres de 18 gasolineras de Alejandro Murat y de su padre José Murat, por eso no tengo justicia y la estoy exigiendo”.

Lee también: Un millón de pesos por Juan Vera, implicado en ataque a saxofonista

Saxofonista atacada con ácido exige a FGR atender su caso

Tras denunciar la presunta complicidad entre los implicados de su ataque y los altos funcionarios de Oaxaca, la saxofonista pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero atraer el caso en la Fiscalía General de la República (FGR).

Anteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había hecho dicha recomendación para atender el Caso Elena Ríos.

María Elena Ríos también reclamó la falta de apoyo del gobierno federal en especial del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de dar discursos sobre ayudar a las personas pero dedicarse a pasear todo Oaxaca sin hacer nada por trabajar en la seguridad del estado.

“¿Eso es el cambio? ¿Se quejan de Calderón en serio? ¿Cuál es el cambio? Porque a mí su Cuarta Transformación no me ha tocado, me tocó el ácido”.

Además de reclamar a AMLO el estar encerrado en su “palacio de rey”, la saxofonista acusó a la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, de revictimizarla en un encuentro pasado.

De acuerdo con la saxofonista, Leticia Ramírez le dijo: “‘No entiendo porque la gente como tú', o sea las indias como yo, ‘piensan que el presidente les va a resolver todo’”.

“No sabe ni cómo va aprender matemáticas un niño con el nuevo sistema educativo, pero sí sabe revictimizar”, acusó Elena Ríos.

Denuncian campaña negra en Caso Elena Ríos

La activista oaxaqueña denuncio una presunta campaña de desprestigio en su contra, llevada a cabo por la familia Vera Carrizal y Alejandro Murat “diciendo que me ha dado una cantidad de 2 millones 600 mil pesos, cosa que la CNDH desmintió pues no tienen acreditada esa cantidad”.

Asimismo, exigió al gobernador Murat dejar de afirmar que ella tiene intenciones de ser diputada “porque a mí la política no me interesa, porque yo ya entendí que la política también se hace desde afuera”.

María Elena Ríos concluyó su intervención en la Cámara de Diputados declarando que su lucha es por ella y las 35 mujeres que han sido atacadas con ácido en México en los últimos años.

“No soy la víctima que quieren”, dijo, la víctima que quiere ver el sistema es la que está encerrada, llorando y que no pide justicia, aseguró María Elena.

El caso de la saxofonista atacada con ácido en Oaxaca ocurrió el 9 de septiembre del 2019 cuando un par de hombres le arrojaron una sustancia corrosiva que penetró en su piel causando severas quemaduras. María Elena Ríos tenía 26 años al momento del ataque.

Te puede interesar: Saxofonista atacada con ácido vio a su agresor en la calle y nadie le respondió