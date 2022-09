Valentina Vázquez, de 17 años, fue brutalmente atacada por su exnovio; ya fue detenido

QUERÉTARO.- Valentina tenía tan solo 17 años de edad, el pasado lunes se encontraba en su casa, ubicada en el Centro Histórico de Querétaro, ahí perdió la vida tras el ataque ocasionado por su novio Luis Fernando "N", de 22 años.

Los hechos ocurrieron en la calle Pino Suárez, en el Centro Histórico de Querétaro, a donde acudieron elementos policiales para constatar que Valentina murió tras ser apuñalada. La menor fue encontrada aparentemente por una de sus compañeras de casa.

"En atención a un llamado a la Línea de Emergencias 9-1-1, fueron canalizados los servicios de urgencias médicas a inmediaciones de la calle Pino Suárez, donde referían una persona lesionada, al arribar al sitio confirmaron el deceso de una mujer", publicó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en sus redes sociales.

Se presume que tras haber lesionado a puñaladas a Valeria al interior de un domicilio de la colonia Centro de la capital, Luis Fernando intentó atentar contra su vida.

¿Qué pasó con el agresor de Valentina en Querétaro?

El presunto agresor es Luis Fernando "N", un joven estudiante de psicología, en la Universidad Autónoma de Querétaro, quien fue visto corriendo por la zona con manchas de sangre en todo el cuerpo.

Luis Fernando estaba bajo vigilancia en un hospital de Juriquilla, debido a que tiene lesiones, además de que está en proceso la orden de aprehensión en su contra, confirmó el fiscal del estado, Alejandro Echeverría Cornejo.

De manera extraoficial se señala que el presunto feminicida intentó atentar contra su vida al provocarse lesiones con objeto filoso a la altura del cuello y sus extremidades; antes de que el hecho resultará mortal, fue auxiliado y llevado a un nosocomio.

Investigan feminicidio de Valentina en Querétaro

"Estamos trabajando en la conclusión de algunos dictámenes periciales que son importantes y determinantes para solicitar o integrar una carpeta de investigación y a su vez solicitar la orden de aprehensión al juez, en el transcurso del día estaremos solicitándola", explicó.

#Actualización Con motivo de la orden de aprehensión obtenida por #FiscalíaQro, desde este momento se da custodia por mandato judicial, en calidad de detenido, al probable interviente de los hechos que derivaron en la muerte de una mujer, este 5 de septiembre en la capital. 1/3 pic.twitter.com/oPhY3vpxNr — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) September 6, 2022

Como primeros respondientes acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro luego de que ingresara una llamada a la línea de emergencias por una presunta riña. Al lugar de los hechos también acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes siguiendo el protocolo de género.

En entrevista, Echeverría Cornejo confirmó que el joven está internado en un hospital de Querétaro donde existe vigilancia con la finalidad de que no exista la posibilidad que se dé a la fuga.

"Presenta algunas lesiones, eso no lo podemos determinar hasta que no lo certifique el médico, no puedo adelantar nada", puntualizó. Aseguró que la investigación está siendo llevada como un caso de feminicidio, así es cada vez que de alguna manera resulta víctima una mujer.