Saldo del huracán 'Kay' a su paso por México. Continúan las lluvias torrenciales en estos estados

MULEGÉ.- El huracán “Kay” se degrado a tormenta tropical durante este viernes 9 de septiembre después de tocar tierra en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que “Kay” comienza a alejarse de las costas mexicanas pero sus efectos aún podrán sentirse en los siguientes días, particularmente al norte del país.

En punto de las 16:30 horas de este viernes, la ahora tormenta tropical “Kay” se ubica a 160 kilómetros al suroeste de Ensenada.

Autoridades del Mulegé en Baja California Sur, donde la tarde de ayer jueves 8 de septiembre toco tierra el huracán “Kay” indicaron que un saldo de damnificados por el fenómeno meteorológico de 30 mil personas.

Dicha cifra se refiere a aquellos que se quedaron sin suministro eléctrico por el paso de “Kay”, además de las dos mil personas que fueron desplazadas de sus viviendas por el alto riesgo de inundaciones.

Desde la noche del jueves y durante la madrugada del viernes continuo la reubicación de personas en zonas vulnerables de Mulegé, donde se encuentras decenas de campos pesqueros y comunidades rurales.

Edith Aguilar Villavicencio, alcaldesa de Mulegé, informó a medios locales que algunas personas tuvieron que ser trasladadas de un refugio a otro debido a las fuertes ráfagas de viento que dañaron algunos de los albergues temporales.

"Nos golpeó muy fuerte. Todo el municipio es un desastre. No hubo una sola localidad que no tocara el huracán 'Kay', el municipio más grande del país. Tenemos miles de damnificados", afirmó Edith Aguilar.

La Comisión Federal de Electricidad indicó que han logrado restablecer el servicio eléctrico del 56% de los 32 mil 262 usuarios afectados.

Severe flooding and destruction reported in the municipality of Mulegé, Baja California Sur due to Hurricane Kay. Mexico#huracankay #Mexico #Kay pic.twitter.com/o1S9lUE2zn — BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) September 8, 2022