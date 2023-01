Este es "el verdadero triunfo" del aterrizaje de Biden en AIFA según Roberto Madrazo

CIUDAD DE MÉXICO.- El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, llegó el pasado domingo a México para participar en la X Cumbre de Líderes de América del Norte, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Biden aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de acuerdo con López Obrador, el presidente de Estados Unidos lanzó elogios al considerarlo "un gran aeropuerto".

La llegada del presidente Biden se dio también entre críticas de opositores, quienes aseguraron que el aterrizaje del mandatario de EU en el AIFA fue para "quedar bien", tras la recaptura en Culiacán de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Madrazo señala "el verdadero triunfo" del aterrizaje de Biden en el AIFA

Roberto Madrazo, excandidato presidencial del PRI, reaccionó en redes sociales tras la llegada de Biden al AIFA para su encuentro con López Obrador. "Muchos hablan del aterrizaje de Biden en el AIFA como un triunfo. El verdadero triunfo es que Biden orilló a López Obrador a capturar a Ovidio y a traicionar al cártel de Sinaloa", escribió el exgobernador de Tabasco.

"Biden tiene pruebas de la corrupción de López Obrador, suficientes para hundir a su gobierno", agregó.

En otro mensaje, Roberto Madrazo expresó: "Todavía no termina la reunión bilateral México-Estados Unidos... y López Obrador ya aceptó recibir a 30,000 migrantes al mes expulsados por Estados Unidos". "¿Ya pueden dejar de celebrar los aplaudidores del régimen que Biden aterrizó en el AIFA?", cuestionó.

AMLO le responde a opositores por recaptura de Ovidio Guzmán para "quedar bien" con Biden

Ante los comentarios de opositores, quienes señalaron que la recaptura de Ovidio Guzmán fue para "quedar bien" con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, por su visita a México, el presidente López Obrador les respondió. En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, y previo al encuentro con Biden, López Obrador señaló que se trata de un argumento "muy ramplón".

"Si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política. Y si no tiene autoridad moral y si no se tiene autoridad política, no se puede transformar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción, de un país. No se puede enfrentar una decadencia como la que padecíamos en el país. "Entonces ese es el error, el atisbo de nuestros adversarios, que simplifican demasiado, no toman en cuenta que estamos llevando a cabo una política de principios, de ideales. "Entonces que si se detuvo a esta persona, Ovidio, fue porque venía el presidente Biden; que si se le detuvo fue porque queríamos quedar bien con el presidente Biden. Es un argumento muy ramplón, y además es una falta de respeto a quienes llevan a cabo esta acción y pierden la vida", expresó López Obrador.

Aseguró que en la oposición aprendió que un dirigente puede poner en riesgo su vida, "pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás". En el Salón Tesorería, López Obrador lamentó la muerte de 10 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que participaron en el operativo de recaptura del hijo de Joaquín "El Chapo Guzmán". También el Presidente lamentó la muerte de los integrantes de grupos delictivos que intentaron frenar la detención de Ovidio Guzmán.