¿Puedo ir a la cárcel si no pago mis tarjetas de crédito o un préstamo bancario?

La pandemia de Covid-19 trajo consigo no solo una crisis sanitaria, sino también económica de la que muchos aún no logran salir y por la que incluso debieron adquirir deudas ante el desempleo o gastos médicos mayores.

Cual fuera la razón por la que se adquirió un endeudamiento, puede que a estas alturas algunos centros de cobranza se encuentren en la labor de "hacer que paguen" los deudores, sin embargo, hay ciertas cosas que los cobradores no pueden hacer y entre ellas es amenazar con que un deudor irá a la cárcel si no paga el crédito solicitado.

Y es que de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su último párrafo establece que:

“Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

Lo anterior refiere no solo a las tarjetas de crédito, sino también a otro tipo de préstamos como créditos personales o hipotecarios.

Cabe aclarar que los bancos pueden ejercer una demanda civil o mercantil contra el deudor y aunque algunos buscarán empresas de cobranza para lograr que el usuario pague lo que debe, estas deben apegarse al Código de Ética que integran la Asociación de Bancos de México (ABM). Bajo este código, los gestores de cobranza no podrán amenazar ni hostigar a la persona que tiene una deuda con el banco.

Los bancos que integran la ABM son:

American Express.

Banco del Bajío.

JP Morgan.

Bank of America.

ING.

AFIRME.

BANORTE.

MUFG.

IXE.

Banca Mifel.

También forman parte del mismo:

BanCoppel.

Grupo Financiero MONEX.

BANSI.

Scotiabank.

Compartamos Banco .

. Credit Suisse.

BanRegio.

BARCLAYS.

BNY MELLON.

Bf Banco fácil.

Otros bancos que conforman la larga lista son: Banco Ahorro Famsa, BBVA Bancomer, Banco amigo, INBURSA, Santander, CI Banco, UBS, Deutsche Bank, Bx+, Banco Interacciones, MI BANCO, BANCO AZTECA, invexBanco, Banco Walmart, HSBC, Volkswagen Bank.

¿Qué hacer si un gestor de cobranza me amenaza?

Lo que sí se debe tener claro es que las amenazas y hostigamientos por parte de las empresas de cobranza sí son ilegales, por lo que estas no podrán usar un tono intimidatorio al momento de presentarse en un hogar u oficina para cobrar una deuda. Tampoco podrán llamar en horarios poco pertinentes al usuario o dejar escritos que simulen ser judiciales a manera de intimidación.

Este tipo de acciones, recuerda El Financiero, sí son de corte penal, por lo que de acuerdo con el artículo 284 bis del Código Penal Federal se establece que:

“Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal”.

Lo anterior en relación a si el gestor de cobranza entrega documentos o sellos falsos en el afán de intimidar para cobrar la deuda adquitida.

¿Puedo ir a la cárcel si no pago la tarjeta de crédito o préstamo bancario?

Cabe aclarar que sí existe una manera de que un deudor pueda enfrentar una demanda penal por no pagar un préstamo bancario, y esto es si se comprueba un "delito patrimonial", que quiere decir que la persona actuó con dolo (intención) al momento de realizar el préstamo.

Los ejemplos más clásicos, según cita el sitio Corum, son los casos de emisión de cheques ligados a una cuentas bancarias canceladas o inexistentes, o bien los casos de fraude, en los que se nota claramente que nunca hubo intención de pagar la deuda.

Ese delito figura en el artículo 386 del Código Penal Federal, el cual dice:

"Comete el delito de fraude quien engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido".

En este rubro se excluyen aquellos que firman un pagaré y eventualmente no tienen dinero disponible para liquidarlo, por tanto no hay un delito penal que perseguir, como se explicó al principio.

Si bien no existe una posibilidad de ir a la cárcel por una deuda con el banco, lo cierto es que nadie adquiere un crédito con la intención de no pagar, por tanto el banco otorgará o negará crédito a quien no cumpla con sus requisitos.