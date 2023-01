AMLO reprocha a ciudadanos por caer en 'la fiebre de manipulación' en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó que los habitantes de la Ciudad de México eran la “vanguardia en lo político” pero ahora han caído en la “fiebre de la manipulación en contra de su movimiento.

“¿Qué les está pasando?”, cuestionó el mandatario durante su conferencia de prensa ‘mañanera’ desde el Palacio Nacional este viernes 13 de enero.

“Yo me acuerdo que antes de esta fiebre de manipulación en la Ciudad de México, nosotros nos apoyábamos mucho porque […]la mayoría somos originarios de los estados de la República […] de los pueblos, y la gente aquí ha sido de avanzada y más antes de esta etapa a la que hago referencia del bombardeo de los medios en contra de nosotros”, acusó.

Noticias Relacionadas AMLO buscará resolver caso de plagio de ministra Yasmín Esquivel

AMLO condena la ‘fiebre de la manipulación’

Durante su conferencia de prensa AMLO relató que en años pasados los capitalinos iban a visitar a sus familiares en otros estados y les contaban que en la Ciudad de México se “estaba avanzando en la transformación” con programas como la pensión para adultos mayores.

Sin embargo ahora es al revés, especialmente en alcaldías como Coyoacán donde han caído en la supuesta fiebre de la manipulación..

“Antes de esto, nos ayudaba mucho la gente de la capital que iba a visitar a sus familiares de Hidalgo, de Oaxaca, a Michoacán, a Guanajuato, a cualquier parte y les contaba de cómo en la Ciudad de México se estaba avanzando en la transformación”.

AMLO cuestionó a vecinos de la alcaldía Coyoacán, el Pedregal de Santo Domingo, Santa Úrsula o Copilco El Alto por votar por el diputado del PAN, Gabriel Quadri, que acusó escribió en Twitter que México sería un país desarrollado si no tendría que “cargar” con Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

“Ahora los que politizan vienen aquí a Coyoacán, familiares de Hidalgo, de Tlaxcala, de Oaxaca, de Puebla a decirle a los del Pedregal de Santo Domingo, ‘Oigan y ¿por qué votaron por Quadri, qué les está pasando?’”, denunció.

¿Cómo Pedregal de Santo Domingo, Copilco El Alto, Santa Ursula, votan por quien está planeando que desaparezca Oaxaca o Guerrero o Chiapas?”, acusó López Obrador.

López Obrador llamó a no confiarse, porque, dijo, los medios de comunicación que están en contra de su gobierno penetran y manipulan a la ciudadanía.

“Están en favor de las minorías, porque esos medios no defienden al pueblo, no, defienden la corrupción, el clasismo, el racismo, la discriminación, hablamos de las cúpulas de los medios, no de los trabajadores que merecen todo nuestro respeto, pero hay que vender el trabajo, no la conciencia”, expresó.

Te puede interesar: Minimiza AMLO alianza del PRI, PAN y PRD para Edomex y Coahuila