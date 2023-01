“Activismo que no rinde frutos”

CIUDAD DE MÉXICO.— En la Iglesia católica mexicana existe un “activismo que no da frutos”, el cual ha provocado un “extravío pastoral que nos impide ver, con claridad, hacia dónde vamos, y en muchos sacerdotes queda la sensación de que se hacen muchas cosas que no llevan a ninguna parte”.

De acuerdo con un sondeo realizado por el Episcopado para enviar al Vaticano, en México persiste un acentuado “clericalismo” de parte de la jerarquía católica, el cual dificulta el “sano ejercicio de la autoridad” dentro de la Iglesia, “pues se confunde ‘autoridad’ con ‘poder’, ‘invitación’ con ‘imposición’, ‘servir’ con ‘servirse’.

“En varias diócesis se percibe un sentimiento de frustración, sobre todo por parte de sacerdotes y también de los laicos, por la forma como se ejerce la autoridad; parece que sólo queda obedecer y callar, cosa que mata el espíritu, el entusiasmo y la creatividad”.

Indica que después de un “ejercicio de discernimiento” se llega el momento de “tomar decisiones”, pero éstas generalmente quedan “en las solas manos de la jerarquía”, por lo que “se hacen a un lado a sacerdotes, religiosas y laicos. Por eso no debe causar sorpresa que todos ellos no se sientan tomados en cuenta”.

Estas “dinámicas” ocasionan “fracturas” muy “difíciles de superar” dentro de las comunidades. Para colmo, “todavía no hay plena conciencia de las bondades de la transparencia y la rendición de cuentas, como elementos que ayudan a corregir las malas prácticas. Culturalmente no ha entrado esa exigencia a nivel social y menos a nivel eclesial. Por ello, hoy todavía no se percibe la necesidad y la utilidad del accoutability (rendición de cuentas amplio y sustentado) en la Iglesia. En este punto las resistencias y justificaciones son muchas”.

El informe —que fue enviado a la Secretaría General del Sínodo de Obispos, en el Vaticano— dedica un apartado completo a las celebraciones religiosas que lleva a cabo la Iglesia en México, principalmente la eucaristía; un sacramento muy valorado que consiste en consagrar el pan y el vino (memorial de la muerte y resurrección de Jesús) para su distribución entre los fieles. La eucaristía “sigue siendo la celebración por antonomasia, pero se percibe, a la par, una pérdida de valoración de ella entre la misma feligresía”. Y lo atribuye en gran parte a que durante la pandemia de Covid-19 “las celebraciones fueron virtuales (on line), y de entonces a la fecha se valora la presencialidad comunitaria como no esencial para la celebración”.

Pero en general, las celebraciones religiosas “requieren actualización en su pedagogía, contenido teológico, litúrgico y misional”, señala el informe. Pone como ejemplo “la necesidad de cualificar las homilías de los sacerdotes, a fin de que sean de mayor profundidad y significativas para la vida, con mayor pertinencia al conectar la Palabra con la realidad y con la historia, de forma que se aproveche la oportunidad de hacer que la Palabra de Dios sea luz en el camino del pueblo”.

Los obispos agregan: “Reconocemos, también, que las fiestas patronales en las diócesis cuentan mucho, que los sacramentales tienen una valoración superlativa en muchas comunidades y que ciertamente se les aprovecha propedéuticamente. En todos ellos la centralidad de la Palabra de Dios se percibe como alimento, luz y fuerza. Pero, ciertamente, no es suficiente lo logrado a la fecha. Hay que trabajar más al respecto… vemos la urgencia de revitalizar nuestras celebraciones litúrgicas”.

Necesaria revisión

Para lograr este propósito, “tendremos que revisar aspectos como los gestos, el lenguaje y los símbolos propios, la música y el canto litúrgico, es decir, los medios para que la grandeza del misterio que ahí se verifica sea percibido y valorado por la feligresía, sobre todo al momento de dirigirnos a las nuevas generaciones”.

Ni siquiera la tan arraigada devoción a la Virgen de Guadalupe, “el acontecimiento más importante que nos da identidad como nación”, ha sabido ser aprovechada por la Iglesia “como espacio de evangelización”, lo mismo otras manifestaciones de “piedad popular”. De manera que éstas son también “asignaturas pendientes” para la jerarquía.

El informe aborda igualmente el tema de la evangelización a través de las modernas redes sociales, las cuales –se lamenta– no funcionan para ese propósito. Y explica que las redes son “un espacio difícil de asir y asociar a la evangelización, dado que tienen características de gran cobertura numérica, pero con muy escasa profundidad humana y espiritual. Desde las redes sociales, el mensaje cristiano suele perder claridad y fuerza, suele quedarse debajo de una montaña de mensajes intrascendentes y pasan a ser parte de la masa ofrecida al consumismo mediático”, puntualiza.— Proceso