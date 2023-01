Continúan llegando capitales

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Pese a que la llegada de inversiones a México por la relocalización de empresas —a través del fenómeno conocido como “nearshoring”— atrajo en 2022 a fábricas de los sectores electrónico y automotriz, entre otros, los industriales denuncian problemas por disponibilidad de energía eléctrica, inseguridad y falta de trabajadores.

A pesar de ello, en octubre de 2022 llegaron alrededor de 20 proyectos de inversión por poco más de 2 mil millones de dólares, además de que se registraron 16 mil millones de dólares en inversiones potenciales, de acuerdo con el Nearshoring Tracker de Credit Suisse.

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) explicó que las empresas que más se relocalizan de Asia a Norteamérica son de los sectores automotriz, electrónico, aeroespacial y dispositivos médicos.

Sin embargo, el potencial es mucho mayor, ya que en noviembre del año pasado la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dio a conocer que hay alrededor de 400 empresas estadounidenses en Asia con intenciones de relocalizarse en México.

No obstante, el presidente de Index, Luis Hernández, afirmó recientemente que durante 2022 se registraron problemas de energía eléctrica en el país, por lo que es indispensable invertir para que la falta de energéticos no se convierta en un cuello de botella y para que los proyectos no se vayan a Estados Unidos, en lugar de llegar al territorio mexicano.

Añadió que, si bien han llegado plantas a instalarse a México, esas 15 o 20 que ya están en el país ya tenían planes de hacerlo y la decisión no se debió a la relocalización.