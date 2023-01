'‘No me dio ni el adiós'’: AMLO arremete por renuncia de Ricardo Mejía

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó al exsubsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, por su renuncia al cargo tras inconformidad con procesos internos de Morena.

Mejía Berdeja había ocupado el cargo desde diciembre de 2018 con el inicio de la administración de AMLO en el Gobierno Federal, a quién agradeció el darle la oportunidad de participar en la llamada Cuarta Transformación en su documento de renuncia.

“Se fue Ricardo Mejía y no me dio ni el adiós, solo me mandó un papel”, expresó López Obrador durante su conferencia de prensa ‘mañanera’.

La renuncia de Ricardo Mejía se dio tras su derrota en las encuestas internas de Morena para elegir al candidato del partido a la gubernatura de Coahuila.

En su conferencia de este lunes 16 de enero, el presidente López Obrador dijo que no entra en cuestiones partidistas, pero indicó que el partido que fundó tiene establecido el método de las encuestas para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular y es un “procedimiento que apoyo”.

“Que se elija a los candidatos con encuestas, que se apoye y se respete la decisión, es el único partido que tiene ese método, en el bloque conservador va a llevar mano Claudio X González, acá decide la gente y será por encuestas”, expresó AMLO.

“Esto lo reiteró para que nadie use mi nombre, yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta”, aseguró.

Ricardo Mejía Berdeja no tiene contento al presidente.



"No me dio ni el adiós" y le advirtió que no quiere que se use su nombre en campaña.



Aunque en Coahuila ganó el que no era el gallo de AMLO, parece que el PT no supo amarrar el que se repitiera el pacto San Luis Potosí. pic.twitter.com/Lmg1TUSNKT — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) January 16, 2023