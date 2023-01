Elena Chávez denuncia 'venganza política' por 'El Rey del Cash'. Fiscalía de CDMX responde

CIUDAD DE MÉXICO.- Elena Chávez, autora de “El Rey del Cash: El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano”, afirmó que una demanda civil interpuesta en su contra sería una venganza política de Andrés Manuel López Obrador por la publicación del libro.

“Es un tema que trae una venganza política por el libro El rey del Cash. No encontraron absolutamente nada y entonces reviven un caso de unos perritos de 2017”, denunció en entrevista con Aristegui Noticias.

A través de una publicación en redes sociales, realizada el día de ayer lunes 16 de enero, la autora acusó al mandatario de ser “vengativo” y utilizar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para impedir la publicación de la secuela de su libro.

Presentan demanda en contra de Elena Chávez

Elena Chávez dio a conocer una demanda civil en su contra por la esterilización de perros que no eran de su propiedad, un caso ocurrido en 2017, y que calificó como una “venganza política” de AMLO a través de Ernestina Godoy, titular de la FGJCDMX.

Según explicó la periodista, un hombre presentó una demanda civil por daño moral por la esterilización no autorizada de sus perros, razón por la que pide una compensación de 60 millones de pesos.

“Yo tenía elementos para poder salvar a estos animales, que fue lo que yo hice”, dijo al comentar el caso ocurrido en 2017 cuando unas 400 personas realizaron una denuncia anónima por un criadero clandestino de perros en Iztapalapa.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT) y otras autoridades investigó la denuncia y realizaron un operativo conjunto en el que encontraron 38 canes de raza Golden Retriever en “condiciones terribles”.

La PROFEPA le retiró los animales por maltrato y contactó a Elena Chávez para reubicar a los canes en Morelos, además el dueño fue detenido, tras lo cual llegó a un acuerdo reparatorio con PAOT por una cifra de 20 mil pesos. Sin embargo, los vecinos de la zona se mostraron inconformes por la medida, por lo que el caso se judicializó.

La autora aseguró que después de dos años, la FGJCDMX “soltó” el caso pese a que se acercaron a la titular, Ernestina Godoy Ramos.

Al perder la demanda, un juez ordenó a Elena Chávez devolver a los perros sin embargo en el tiempo desde el operativo hasta la resolución del juicio fallecieron 14 perros “porque estaban en condiciones terribles de explotación”.

El resto de los canes asegurados fueron esterilizados por cuestiones de salud. Las hembras padecían un infección en el útero conocida como piometra, y algunos cachorros tenían parasitosis, otras “fallecieron al momento que las autoridades los sacaron”.

En su entrevista de este martes, Elena Chávez dijo que, tras el operativo, el Ministerio Público le indicó que si los canes se encontraban en peligro “podría tomar acciones” necesarias.

Además, afirmó estar amparada por el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México y por el artículo 4° de la Ley de Protección Animal capitalina.

¿Hay venganza política contra Elena Chávez?

Tras presentarse la demanda civil por la esterilización de los perros rescatados, sin permiso del dueño, la autora de “El Rey del Cash” dijo que la Fiscalía de Ciudad de México estaría intentado impedir la publicación de la secuela al revivir el caso de 2017.

“Llaman a un señor, a un maltratador, para acusarme porque ellos directamente no lo pueden hacer porque me han buscado tanto que no han encontrado y entonces lo hacen a través de mi activismo”, acusó.

Según denunció la comunicadora, esta no sería la primera acción en su contra por parte de autoridades capitalinas.

Elena Chávez relató como 10 días después de la publicación de “El Rey del Cash” la fiscalía capitalina la acusó de maltrato animal y le impuso una multa de cinco mil pesos por el caso de 2017, que dijo ya haber pagado..

“Ellos son los que sistemáticamente se la viven mintiendo y se la viven creando delitos y apoyando a quienes delinquen”, dijo.

Respuesta de la Fiscalía de CDMX a denuncia de Elena Chávez

A través de redes sociales, la Fiscalía de la Ciudad de México respondió a la supuesta campaña en contra de la autora y periodista Elena Chávez.

La autoridad capitalina precisó que las demandas civiles no son competencia de la Fiscalía, cuyos ministerios públicos solo tienen jurisdicción en denuncias penales,

“Es falso que esta institución o su titular hayan incidido en dicho asunto, como la propia escritora lo ha señalado. Respetamos la libre manifestación, no así la mentira ni el engaño, por lo que hacemos un respetuoso llamado a dicha persona a no conducirse con falsedad”, indicó en Twitter.

Al respecto, la demandada Elena Chávez calificó como “vergonzoso” el comunicado de la FGJCDMX y acusó a dicho organismo de “tener jueces a modo” además afirmó que la demanda civil se dirime ante jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La Fiscalía de CDMX solo puede intervenir cuando hay querellas o denuncias ante el Ministerio Público.